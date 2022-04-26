友人Y有樣有身材，一直是追求者眾，男友一個接一個，很少落單。然而她的感情總是快來快去，經常短短幾個月便結束。曾聽說幾位前度評價她「甚為港女」，起初被她外表吸引而發展，最後還是相處不來，旋即離開。

也許每次拍拖都不能長久，總有些原因？

經常發脾氣，從不肯向對方妥協

有人說「漂亮的女生脾氣都很差」，我不懂是否有根據，但被寵壞的女人確是為數不少。聽說Y便是位「恃靚行兇」的野蠻女友，凡事要男友極度遷就，經常為小事發脾氣，小至說了句不合耳的說話、買錯午餐......她便毫不客氣的擺臉色或發火責罵對方。一不如意便黑著臉、吵吵鬧鬧，說出傷人的話，與其說是她男友，倒更像是位奴才，無時無刻得小心翼翼的侍奉著娘娘！

每個人都會有情緒起伏，要是因心情差或是對對方有不滿，便肆意發脾氣麼？更甚是好勝、要面子，即使自己有錯，也不願低頭承認，這樣只會讓事情難以收尾，十分影響感情，那不是表達情緒，而是讓對方受氣。兩人相處總少不免有磨擦，是該立即發洩在對方身上或是選擇先冷靜下來？懂得壓抑住脾氣，自行調適及控制，不和過後適時與對方溝通兼重歸於好，是我們該學的一課。

負能量爆燈，把對方視作情緒垃圾桶

有種人總是無時無刻散發著負能量，備有看到壞方面的能力，凡事在她眼中都是壞事一樁。這種人嘛，就算是當朋友也讓人卻步，誰想聽到對方甚麼事都抱怨一番，長期被「烏雲罩頂」！

遇上生活上的問題或困難，我們或會找身邊那位傾訴，吐些苦水、埋怨幾句，期待能得到他的安慰。然而事無大小皆看不順眼，各項事情都能抱怨一番，最受苦的當然是她男友，整天得聽著不如意的事、沮喪的話、長期事事有怨言，無止境的接收著負能量及負面情緒！

誰想一天到晚被「陰暗低潮」濃罩，佔據著思緒和生活，活當一個情緒垃圾桶？與其眼裏盡是負面一面，把愁緒傾注在另一半的身上，倒不如試著看淡，用別的方式來處理陰暗心情，至少整天的怨天怨地是不能解決問題的。

自以為是，不願意聆聽對方的要求

沒有一對情侶是perfect match，誰不是在相處中，摸索、溝通，了解對方的性格和需求？！然而聽說Y為人自我中心，總是只有她說的、做的是對，凡事都要男友依著她，跟足她的一套。

兩個不同背景的人走在一起，性格或想法上總會有些差異，發展感情不難，經營感情才難，維繫一段良好的關係，一定要懂得溝通，聆聽，兩人再從中磨合。像她這樣只顧著自己，不願意了解男友的想法，漠視他的要求和期望，卻徑自要求他服從，只會讓彼此的距離愈拉愈遠，加速感情破局！

兩人相互吸引，或多或少和外表有關，但能否相處下去才是重點所在。「短命戀」並非無因，與其推說真心難求，倒不如檢討一下有沒有犯上不可逆轉的錯誤吧！