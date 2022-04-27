Johnny Depp與前妻Amber Heard離婚後一度互相指控遭對方家暴，近日兩人再就誹謗案上庭，將不堪回首的家醜逐一仔細描述。誰是誰非，真相大概只有他們最清楚，即使任何一方贏了官司，結果仍是兩敗俱傷。

Johnny Depp自辯時提及，起初與Amber Heard交往時她是個有愛心、聰明、善良和貼心的人，是完美的伴侶。然而，相處久了，慢慢發現妻子原來不擅於管理情緒，例如會因為不喜歡丈夫自己脫鞋和比她早睡等等瑣事而發飆失控。

讀到這裏，是否有點似曾相識的感覺？每段婚姻的起始都是美好的，不知過了多久，對方的缺點慢慢浮現；忍耐、包容、協調，可以做的你都做盡，無奈齟齬卻沒有因此緩和。直至某日，你發現他已經不是你當初喜歡的那個人了。

明明同一個人，關係昇華了，熱情卻反而冷卻掉。我們日常聽得最多的，是許多妻子抱怨丈夫婚前對她寵愛有加、隨傳隨到，幾乎從來不敢逆她意；後來呢？婚後的他對所有事情不再著緊，下班回家後只顧滑手機，莫說幫忙做家務，他連跟她說話都好像不上心，日復日就這樣被冷對待。

她幻想中的婚姻並不是這樣子。

當初誰不是因為另一半的好而決定付託終身，我們都以為幸福會一直延續，卻不知道原來在對方眼中，結婚的目標已經達到了，以後便可以放輕鬆，不用再事事阿諛奉承、低聲下氣。他眼中的婚姻生活是回歸平淡，不再需要那些粉紅泡沫。

那邊廂，有些男人就如Johnny Depp一樣，感恩終於娶得美人歸，誰敢相信她的美只是一種包裝手法，她並不是你想像中的賢內助，不是默默站在你背後的女人，她是來瓜分你努力耕耘的成果，今世來討債的人。

婚前婚後兩個模樣，有時候不是因為性情變了，而是打回原形。

人會變，是永恆事實，但變壞或變更好，既受無數外在因素影響，同時亦會隨著關係變化所產生的化學作用互相制衡。而打回原形的可怕之處在於，其實你根本從未真正認識這個人，他或她只不過偽裝出一個討你歡心的形象，達到某種目的後，就會放飛自我，你甚至會懷疑一直以來自己到底怎樣與這個人相處？

不得不提，當年Johnny Depp為了Amber Heard而拋棄了相戀14年的女友、他孩子們的親母，結果換來今日這個教訓，也真是太大的業報。一段網上流傳出自他口中的話：「假如你同時愛上兩個人，那就選擇後者，因為如果你真的很愛第一個人，你根本不可能會愛上第二個人……」。我們每個人都要為自己的選擇付上代價，哪管是用名利、用血，或用淚。

也許，我們從一開始便不應該相信婚前婚後沒有任何落差，畢竟大家也是各自揣摩丈夫和妻子的角色，對「婚後生活」自然有著不同的理解和期望。就如我希望你以家庭為重，你卻認為終身大事搞定了，下個目標就是為事業衝刺。即使我們雙方都沒有錯，但著眼點不一樣，步伐自然不再相同。

假如你婚後的生活真的變得很壞，不要害怕改變，更不要害怕離婚，別讓自己一輩子活在痛苦之中。委屈到最後，你只會後悔為何當初不敢相信單身也能好好過。珍愛自己，你的眼淚才算流得有價值。