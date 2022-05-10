魚不過塘不肥，在同一份工學了要學會的事、排隊等升職太慢、薪水也加得很少，該是時候去闖一闖，謀求更好的職位和待遇吧！

立下決心一搏，卻最怕身邊出現跘腳石......

「最近有新工offer，行業前途好啲，人工又加得多，但我男友唔想我轉，好煩呀！」她唉了一聲。

「點解呢？」面對更好的前景，我不明白有甚麼理由拒絕。

「佢話如果我轉工，人工、發展都好過佢，女人人工高過男人唔好喎。」看著「錢途」就此離她而去。

「咁佢都轉工囉！」

「佢個人咁hea，最enjoy返工無嘢做等放工，點會轉工呀。」她不忿的說：「佢唔上進都算啦，又唔鍾意我勤力，就連我睇Netflix練英文，佢都畀說話我聽，叫我睇少啲，話怕唔明我講啲生字喎。自己英文差，點解連我想進步都唔得？仲問我做咩成日做運動，係咪要練身材，吸引其他男人！」

面對更好的工作發展，本想摩拳擦掌闖一闖，卻偏有個不上進的男友出手阻攔，原因只是他大男人，要面子？她男友的狀況，不想她進步大概也能理解吧，嘿，他當年會考數科不合格，入讀IVE拿了張證書，英文程度卻是小學生，簡單如「black」和「back」、「partner」的a、e、r都經常搞錯。35加2，領著兩萬多元的人工，很滿意現狀。

「我覺得同佢一齊好束縛......佢都唔係想我好。」

「驚你變好，係怕佢自己配唔上你？！」大概自卑的男人才會怕自己更自卑！

男人總不想女人比自己強......但他的狀況，要比他叻的女人大概比比皆是？有趣的是，當初一起時她沒多介意彼此的差距，只是她想進步，他卻牽絆加插手。是自我能力不足、自信心低、深怕她變得更好，距離愈拉愈遠，更顯得他沒出息？最好陪他原地踏步，不事生產、不求進步、勉強地過人生吧！說穿了就是身邊的女人比他更優秀，他不願意提升自己，卻怕大男人的面子掛不住，擔心沒能力留下對方，倒不如自私的拖後腿，與他stay in the same place！

為男友摒棄自己的計劃，放棄更好的工作，是有多傻？當你真心待一個人，你會希望對方過得好，而不是自私的怕她變得更好或超越自己。這讓我想起一位舊朋友，性格善妒又愛比較，家境、外表、工作、表現、甚至連男友條件，無一不是她比拼、道是非的話題。她不會努力或改進，卻眼紅別人比她好，閒時愛講八掛，刻意貶低身邊人，甚至無聊的把朋友樣貌評分，再往自己的臉上貼金，彷彿別人的存在都是為了襯托她的「優秀」。

我只相信今天要投資的是自己，當條件變好，才有更好的發展和選擇權。不求對方高薪厚職，養起自己，但至少是個並肩前行、共同進步的他。好的伴侶，該是一起努力，互勵互勉、同步成長，邁向更好的將來，而不是固步自封，牽絆對方，愈愛愈差！

不欲看著你過得更好，哪會是真心之人，所以我那所謂的朋友成了前朋友，而友人這位男友，身分更親亦更糟糕。劣質的友情或愛情，也該適時放棄吧？