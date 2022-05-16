曾經聽過一個學生與老師之間的故事。

學生對老師說：「你知不知道同學們最喜歡你的是甚麼？」

老師欣喜地期待答案時，學生說：「就是你離我們遠一點。」

一直認為自己用心教學的老師呆了，內心充斥著一股不明所以的鬱結。

生活中相處，如果只是看到自己而忽略對方，都有可能出現期望與現實落差的傷感，無論是在班房還是睡房，都是一樣。

「別人說新婚性生活很甜蜜，我卻沒有這感覺。」新婚未夠一年的他繼續說：「起初做愛，在我進入時，她覺得痛，但後來用了潤滑濟，痛的情況已經改善，但她對做愛仍然很抗拒。」他花在前奏的時間多了，使用潤滑劑後她的陰道再沒有痛，她卻仍然抗拒做愛。除了失望，他內心也有一股不明所以的鬱結。

當他形容自己失望多次，身旁的太太卻導出了她難以忘記的兩次。

「曾經有兩次我痛得叫了出來，你沒有理會我的感受，只對我說『很多女人都有這情況，慢慢會慣』，然後繼續你做你的，我痛我的。」她流著淚地說：「如果做愛是增加親密感，我完全沒有這感覺，你只在要自己想要的東西。」

「即使丈夫花在前奏的時間多了，在進行性行為時用了潤滑劑，性交疼痛的情況明顯改善了，但過去不愉快的經驗，覺得不被對方關心的感覺一直埋藏心內，成為你在投入性生活時的一個心理障礙。」當我嘗試形容她的狀況，她不斷點頭。

她經驗的痛，有生理和心理兩種，兩者關係亦很吊詭。以前她忍著生理的痛，「讓他」進行性行為；現在性交疼痛改善了，她卻迴避性行為，因為內心仍然隱隱作痛。

他一直認為被拒絕及受傷的是自己，當聽到她感到被忽視的傷痛，他對原本認為是「她的問題」，多了一個對痛的不同理解：「她的問題」原來也是「自己的問題」。

性交痛楚的感覺，也及不上對方不關心自己的痛。而且，愈是愛，就愈是痛。