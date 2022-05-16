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兩性關係

16/05/2022

抗拒房事，除了性交痛楚，還因為內心隱隱作痛？有些痛，潤滑劑和前奏也未必能解決

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　　曾經聽過一個學生與老師之間的故事。

 

　　學生對老師說：「你知不知道同學們最喜歡你的是甚麼？」

 

　　老師欣喜地期待答案時，學生說：「就是你離我們遠一點。」

 

　　一直認為自己用心教學的老師呆了，內心充斥著一股不明所以的鬱結。

 

　　生活中相處，如果只是看到自己而忽略對方，都有可能出現期望與現實落差的傷感，無論是在班房還是睡房，都是一樣。

 

　　「別人說新婚性生活很甜蜜，我卻沒有這感覺。」新婚未夠一年的他繼續說：「起初做愛，在我進入時，她覺得痛，但後來用了潤滑濟，痛的情況已經改善，但她對做愛仍然很抗拒。」他花在前奏的時間多了，使用潤滑劑後她的陰道再沒有痛，她卻仍然抗拒做愛。除了失望，他內心也有一股不明所以的鬱結。

 

　　當他形容自己失望多次，身旁的太太卻導出了她難以忘記的兩次。

 

　　「曾經有兩次我痛得叫了出來，你沒有理會我的感受，只對我說『很多女人都有這情況，慢慢會慣』，然後繼續你做你的，我痛我的。」她流著淚地說：「如果做愛是增加親密感，我完全沒有這感覺，你只在要自己想要的東西。」

 

　　「即使丈夫花在前奏的時間多了，在進行性行為時用了潤滑劑，性交疼痛的情況明顯改善了，但過去不愉快的經驗，覺得不被對方關心的感覺一直埋藏心內，成為你在投入性生活時的一個心理障礙。」當我嘗試形容她的狀況，她不斷點頭。

 

　　她經驗的痛，有生理和心理兩種，兩者關係亦很吊詭。以前她忍著生理的痛，「讓他」進行性行為；現在性交疼痛改善了，她卻迴避性行為，因為內心仍然隱隱作痛。

 

　　他一直認為被拒絕及受傷的是自己，當聽到她感到被忽視的傷痛，他對原本認為是「她的問題」，多了一個對痛的不同理解：「她的問題」原來也是「自己的問題」。

 

　　性交痛楚的感覺，也及不上對方不關心自己的痛。而且，愈是愛，就愈是痛。

 

 

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