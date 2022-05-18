關於談戀愛，被緣份遺漏的人經常都有一個疑問：「愛情的發生，多是一見鍾情，抑或由朋友慢慢滋長？」

我想，抱有這種疑問的人理應是後者居多，如果你曾經遇上一見鍾情的對象，你便不會再懷疑那種直覺。當然，有些人的戀愛體質是會排斥一見鍾情，他們深信只有以朋友方式真正相處過，循序漸進，才能確定雙方是否適合。

而我，盡可能自控的情況下，也希望我們的起步點是從朋友開始，即使初見那刻已經小鹿亂撞，但我深信愛情之內，還是需要帶點友誼才能夠走更遠。

就如我們經常被問及「分手後能否做回朋友」？卻沒有想過，有些情侶可能從來沒有經歷過朋友階段，例如從交友app認識、親友做媒等等，大家初次接觸時已將談戀愛視為目的，盡量呈現最好的自己，卻忘了給對方看見最真的一面。

每次熱戀期一過去，關係便好像變得索然無味，直到一天我們連吵架的氣力也懶得花，看對方一眼都覺得為難時，你便知道，這段感情經已失救而死。

分手後可以做回朋友嗎？就算大家的關係沒壞到不相往還，彼此也抱著祝福對方的胸襟氣量，但說到做回朋友嘛，不是不想，而是不能，原來我們從來沒有共同話題，過往的所謂「溝通」，說的都是愛情絮語、生活日常，我們曾經自以為了解對方，但原來當不再相愛，兩個人竟然完全談不過來。

常常聽見許多老夫老妻都形容對方既是自己的配偶，同時也是最要好的知己；比起激情，他們更選擇以密友的方式溝通，以信任作為基礎，從依賴到依戀，共同活出一套密不可分的節奏，永遠有著說不完的話題，甚至巴不得每個喜怒哀樂都能第一時間與對方分享。他們見證過對方各樣好壞優劣，最終選擇以守護作為後盾，一直支持到底。

你不會從他們口中聽到「無同佢講，講佢都唔明，講都嘥氣！」、「話佢知咪盞嗌交」等等賭氣說話。他們只會感恩每當遇上問題時，身邊總有一個最了解自己、最信任的枕邊人。

「就算一起走過十年、廿年，生活經已平淡如水，但當有他在身邊，你仍然會有種心靈踏實的感覺……」一位長輩對我說。激情用完，他們步入愛情的穩定期，愛情淡了，換個形式昇華成相濡以沫的感情，當感情都被年月沖昏，他們還是可以像老朋友般緊緊依靠在對方身邊；那些相對無言，或是慣性把心事藏起的夫妻，也許早就在某個轉折中各行各路了。

「做情侶只是一時，做朋友卻可以維繫一輩子。」你有被這句老話嚇得裹足不前，因害怕失去而不敢僭越朋友界線嗎？真相是，當其中一方開始戀愛，你們的友誼早晚也會變質，不要妄想各自的另一半會同樣認為你們的友誼難能可貴，也不要看輕任何一方的猜忌心；即使「重色輕友」不是你的意願，但終有一天你也只能應允配合。

請弄清楚一個事實，在你猶豫要不要表白時，你們之間經已不再是純友誼；至少，你單方面不是。

如果真的希望大家能夠維繫一輩子，唯一的方法，就是讓彼此成為至親，能夠遇上這樣的緣份，你便會發現昔日的情感都錯放了……原來真愛一個人根本不費吹灰之力。



