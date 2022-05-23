在愛與性的曖昧關係中，為了避免誤差和減少失望，必須學懂分辨他愛上我，還是他愛上床。

在我還年輕的時代，感情表達比較含蓄，當遇上有好感的女生，我會在某些處境中借意去扶扶她的臂、拖拖她的手，探索和估算對方對我的接納和喜歡程度。但這種以身體接觸來評估感情關係的方法，在今天相對開放，有Friends with Benefit及SP存在的社會，已變得不大準確。

「上星期周末，晚飯後他邀請我往他的家，但我以別的原因拒絕了。」對方一個人獨住，她很清楚如果那個晚上到他家裏，兩個人很大可能會有親熱和親密身體接觸，說不定關係會來個大躍進。

「你拒絕，是因為不喜歡他？」我問。

她對他不但沒有抗拒，雖然相識時間不長，但對他甚有好感，有點被他吸引。

「若他提出上床，我不知如何應對？」她緩緩繼續說：「如果面對面相處時say no拒絕他，我擔心會破壞雙方關係和相處感覺；但上床，其實我……我不太肯定他是否真的喜歡我？」

「別人可能會認為我思想保守，令自己失去一個發展關係的機會。」突然她又帶著疑惑問：「其實我的決定有沒有錯？」

「那就取決於你想找一個愛你還是愛和你上床的男人。」我對她說。

每個人對性與愛的理解都不同：有人以戀愛結婚為目標；有人騎牛揾馬；有人只要就手就能交往；有人是狩獵高手，對未被捕獲的獵物都有興趣；有人想找個人給自己解悶作身心調劑……但有一點可以肯定，「上」你和「愛上」你，沒有必然關係。

「如果他愛你，絕對不會因為你拒絕跟他上床而變成抗拒你，反會尊重你的選擇；如果他愛上床，因為得不到手而放手，你就有一個空間能給自己看清，他要的是在短時間內到手的炮友，而不是一個可以携手走得更遠的女友。不急於獻身，有時會給予更多時間看清楚雙方對愛情的耐性。」我對她說。

性，不是愛的保證。