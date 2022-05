我不諳廚藝,但近來從社交網絡看得最多的帖文,竟然與「豬肉」有關。

起初我的確難以理解這個現象,直至有位任職裝修工程的朋友告訴我,當你恆常身處的環境突然來了一位「相對地較為出眾」的異性,那股震憾力實在不容小覷。

就譬如女校中的男代課老師、電腦部門的女秘書,只要相貌端正,自然都會顯得格外吸引。而這一次不過是把場景由學校換成街市,由年輕有為的代課老師換成肉類分割技術員,由女學生變成了一眾主婦太太們。是的,世人一向習慣把注意力放在少女、輕熟女、女強人身上,往往忽略了主婦的內心世界。

尤其當他不是屏幕裏的偶像、拒人千里的巨星,而是活生生站在你面前,每日關心你晚餐煮些甚麼,然後按你所需給予專業意見的人。尤其當他不介意跟你合照,讓你的手機相簿裏突然冒出了丈夫與兒子以外的男性。是追星嗎?好像不是;是精神出軌嗎?當然不是。但在兩者之間,彷彿已經有足夠幻想空間教她們芳心蕩漾。

偷偷竄進那個太太們自發組織的後援會網頁,才發現她們對這位「建華之星」的熱情根本不比少女們弱。有太太為求一見,帶著剛下課空著肚子的小女兒從赤柱匆匆趕至荃灣街市,有人連續多日撲空建議肉檔公開「工作更表」,就連不擅下廚的,也專誠買下數百元生豬肉孝敬母親。

只能說,我們都憋了很久,不論男女老幼,當身處香港這種環境之下,如果不自行去找點樂子,便只能行屍走肉般生存下去。年輕人的世界很大,就算朋友不多,也總能到討論區圍爐取暖;但主婦們不一樣,街市就是她們的聖地。以前她們可能覺得擠進人頭湧湧的街市買餸是苦差,現在可不同了,每晚入睡前她們都盼望著下一個清早,期待擠進肉檔打卡,突然有別個男人令她們更熱衷剁肉、煲湯、包糉子,他不曾展示過歌藝才藝,甚至沒露出過口罩下的笑顏,但卻足以令主婦們神魂顛倒,你說神不神奇?

想起普普藝術家Andy Warhol的名句:In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes....

世上很多事情,我們都無法用常理分析,只能默默認同,人是需要靠幻想生存;而那些人的出現,便正好填補到另一些人心靈上的缺口,能夠重新為生活注入動力和熱情。

當媒體樂此不疲搜刮街市男神,相信不久將來便會有更多「鮮肉」上場,畢竟那個集團早已壟斷了各區大部份街市的攤檔,要繼續製造街市熱話絕非難事。向好處想,如果他們的出現,純粹是為主婦們帶來買餸和煮食的樂趣,那麼一家人同枱吃飯也可算是共同獲益…… 但願如此!

假如她需要的是心靈慰藉,請想一想,你其實不是敗給某位鮮肉,或許真正問題所在是你們之間已逐漸腐壞,她只不過靠一個角色人設去堵住內心的寂寞。

回顧一下在這數年,以至數十年的婚姻裏,你和她是不是早已習慣把關係封存冷藏,卻忘記了原來愛情比肉類更需要激活保鮮?