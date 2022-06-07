「喂，你幾時結婚呀？」

「差唔多卦，我都唔知呀！」我隨意的回了一句。

收到他這個短訊，確實有一刻不知如何回答，嗯，他是我的前度。從前我和他說得最多的是「掛住你呀」，到現在竟然是問及婚期，當然彼此身邊早就換了人選，他這句該算是問候還是好奇？

我還沒來得及反應，已有一下子出了神，走進回憶漩渦。過往親密的兩人，曾經日癡夜纏、無所不談，那時他即使工作再忙，為了見我也會落力擠出時間，早上一個短訊「陣間見」，他便立即下樓取車，從大西北駕車到港島東，半小時跨區直奔到我家樓下，只為了一句「想見你」。當年和他愛得濃烈，甚至甘願為他推遲了不少人生安排或機會，愛得很深是真的，和他性格不合也是真的，只是當時很盲目吧。

即使好多年過去，再無瓜葛，有時還會想起他的身影麼？那幾年愛得刻骨銘心、欲斷難斷，曾經很熟悉，現在則很陌生？大概我們人生中也有這樣的一個人吧！成了冷冰冰的WhatsApp朋友，不欲在分手後斷絕聯絡，卻也找不到理由固定聯繫，偶爾的閒聊幾句，不多也不少，更不會談及私人事。想起分開已有數年，不得不承認，有些人和事真的很遙遠了，他過得好不好，亦與自己無關，又何必打擾，讓心情再次波動，就這樣算了吧……

命運給予我們機會，時間也讓一切偷偷溜走，包括我和他、這段關係和所謂的愛情。才想起「無緣對面不相逢」這句話有多現實和貼切，在中環工作的他，到成為中環人的我，兩人的公司只在數街之隔，每天上下班，走過那幾條最擁擠的街道，明明抬頭便望到他的大廈，卻從沒有在這區碰上過。後來聽說他搬去新界東北，我也搬到港島南，大家同城卻也更「天各一方」，也好，反正當天的分道揚鑣，果真是各行各路的。

對於舊愛已沒有多少愛恨，但有時回頭，也不禁取笑自己浪費了太多時間在這段充滿問題又沒有結果的關係上，花光了心機、消耗了自己的青春、精力，用心談戀愛，卻荒廢了很多人生的計劃或進程，得到的到頭來只是一場空。

相愛過又如何，現在回想起那段過去只能自嘲一番，「笑著面對」這詞不太適用。為他笑過哭過、是好是壞，過去的只在過去，一切已無法重來，留下的是辜負還是回憶，我不懂，大概在時間的洪流中，一切已變得不再重要。畢竟和他已成過去式，彼此都各有眼前人，現在的我們早就不一樣了！

那段曾經，該忘便忘吧 ，有些人又何必心心念念呢！