我的朋友圈中有位三十出頭、蓄及肩中長髮、外表不羈、喜歡騎電單車的男性友人T。不知道你們有沒有同感，有些人的「異性緣」總是特別強勁，例如一大班朋友在酒吧消遣時，即使T只是靜默坐著，你還是能夠隱約察覺到鄰近會有幾雙飢餓的眼睛往他身上掃射。

T有一闋金句：「喜歡你的女生根本不用追，不喜歡你的怎追求也沒用……」

或許有些人不太認同，正如作為女性，我必須承認有時候確實會被別人的誠意打動，但背後往往是因為愛不到想愛的人，才會選擇退而求其次。某程度上，我頗認同T的話，真正喜歡那位，如果主動有用，我可以恬不知恥地賴著他一輩子；不太喜歡的，一剎那感動過後，還是會愛得有點心虛。

「你對於女生做主動有甚麼感覺？」我問T。

「男人的角色很尷尬，過量的回應可能讓對方誤以為有機會，到你想修正時她便覺得被玩弄。若然我對她早有好感，她的主動我會視為給予肯定的訊號，往後就如我一直所說的，不需要刻意追求，你只要拖著她的手，她就屬於你了。」T說。

「女人經常強調自己有戀愛直覺，然而另一方面，當她們喜歡上某個人，其實也是憋不住的，男人很容易就能察覺女方的心意；例如她們會刻意在你面前說自己很想看某齣電影，潛台詞就是引導你去約她，要是你拋下一句『我也有興趣』，她必定順勢說不如周末一起去吧！」T以專家口吻作答。

「女人多半都是『主動地被動』，不斷製造話題和機會給喜歡的對象，然後從我們的反應去判斷形勢，即使我們無動於衷，氣氛和關係也不至於太尷尬。」

好吧！我惟有先承認T的確是看穿了女人心。當我們想保存顏面，不敢直接向男生表白時，便惟有旁敲側擊，先去找大家的共同興趣，再藉此生出話題，期望在那過程之內能夠勾起男生對我們的好奇心，誘發出一股渴望。成功與否，當然取決於男生的態度，但我們自己總算在有限度的情況下盡了努力，失敗也無妨，我們賺到的是經驗值和勇氣值。

很多女人不敢採取主動的原因，不外乎是害怕有種「送上門」、「自貶身價」的感覺，又怕男方覺得這段關係唾手可得，所以不懂珍惜。事實上，到了這個連大學生都參加Speed Dating、交友app氾濫的年代，當大家都盡力為自己謀求幸福時，我們需要的是調整心態，不能再將「等待被人以猛烈功勢追求」視為目標。尤其，當追求者不是你喜歡的類型，究竟先「放生」再等下一位出現，還是勉強一起然後「騎牛搵馬」？有些時候，有些情況，你會發現無論當刻做出任何決定也好，最終結果都是一樣——後悔！

與其等待被選中，我寧可朝著有喜歡的人前進，互相走近，互相釋放訊號，那種疑幻疑真、若即若離的戀愛前奏，反而最堪回味。

也許我們並不是特別具有異性緣的類型，但即使眼前是一片森林又如何，我只會停留在我鍾情的那棵樹；正因為你是如此特別的存在，才會讓我情不自禁地行近，直至被你發現為止。

說到底，主動沒有不好，比起怕羞、怕糗，我更怕錯過。