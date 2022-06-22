某個晚上，一群男士圍坐在餐廳角落，一邊吃喝，一邊「放負」。

「你們的太太是不是都這樣子？每晚回家總在說著公司某位女同事很懂耍機心，市場部有位新人態度惡劣，然後誰和誰因為爭先『叮飯』而鬧不和，經理的女秘書逢星期一也請病假等等；每天的總結就是很想辭工，像隔壁的黃太那樣做全職主婦就好…… 」A先生說。

「我明白啊！我太太也是這樣，每晚都會鉅細無遺地敍述公司當日發生的瑣碎事情，內容都是無關痛癢的東西，那些是是非非根本沒養份、沒深度，但你不能不聽，她發現我無心裝載的話會很生氣，到時候下場更慘。」B說。

任職電腦程式員的C笑說：「I know that feel bro…… 我已經清楚到可以畫出她公司的人際關係圖，但又如何？我有時候想跟她談談我部門的東西，她就會直說『你跟我講這些有用嗎？我又不是IT人，我怎會聽懂，不要再說了』，就是這樣，永遠只有她逕自吐苦水，卻從來不理我的感受，我上班不高興又可以對誰講？」

或許這些苦處都是你們的寫照。女人喜歡說話，喜歡將她們的喜怒哀樂、生活日常盡情分享。讀書時期的聆聽對象往往是閨密，大家互相清楚對方的家事和感情事；到談戀愛了，聆聽對象加入了男友，內容就變成說說閨密和其他朋友的瑣事和壞話。

啊！你終於知道了嗎？原來女人的友誼縱然是真實存在，但也可以同時充斥著怨懟和比較。

這時候，D先生終於開腔：「你們這樣尚算不錯吧！至少太太們願意交流，她肯跟你溝通，證明你有存在價值，在她的心中也有一定位置。我太太曾經也像這樣每日喋喋不休，我起初會認真地給意見，但……你們懂的，她要的從來不是解決方法，她只需要一個面對面的聆聽者。之後嘛，可能我沒交出她想要的反應，後來她便沒再跟我說東說西；久而久之，我們已經沒話可說。她最近有給我傳短訊，內容是提我下個月分居期滿，叮囑我預留時間上律師樓辦離婚手續。」

先前正在抱怨太太的三位先生，忽然露出一副哀傷的嘴臉，是同情嗎？是驚詫嗎？原來真正可怕的，不是要每日重覆聽著那些空洞無聊的瑣事，而是當習慣了沉默，大家形同陌生房客，窩居只剩下一片死寂，那種「回不去了」的況味才是最令人窒息。

還記得初相識的時候，我們無所不談，明明已經將「前世今生」交代過數百遍，但仍然尚有千言萬語想跟你慢慢說。於是，我們約定了這輩子繼續陪伴對方，每晚在枕邊竊竊私語；奈何不知從哪一天起，你似乎對關於我的事情不感興趣了，是我太多話嗎？是內容太乏味嗎？還是你已經失去了對我的耐性？好吧…… 你不想聽的，我就不說了，無謂強人所難。

也許世上真的有心照不宣、憑一個眼神就能夠交流的愛情，但我仍然希望我們的關係是各個感觀上都互相需要，想看到你、聽見你、觸摸你，嗅到你的鼻息，也要跟你好好的傾訴。從無所不談，到無話可說，我們之間錯過了多少？

趁還有機會補救，請珍惜她願意在你面前毫不掩飾地流露的「三八嘴臉」；需知道，這世上只得她最信任的人才可以獨家享有。