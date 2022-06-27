很多人說，兩個人一起久了，就像左手摸右手，失去了新鮮感。

「我不覺得我和太太的關係發生了甚麼大問題，但一起生活的感覺，總是跟以往的味道不同。」已婚六年的他問：「婚姻關係是否必然會因為新鮮感減少而變得平淡？」

「當你覺得新鮮感從婚姻中溜走，對你有甚麼影響？」我問他。

他沒有正面回答我問題，只緩緩說：「我在交友App認識了一位女生，上星期我們見了一次面。」他強調只是在café與那女生見面傾談，沒作過其他事。對於那次見面，他形容為「fresh」；這種fresh，是以前拍拖和初婚時有過的感覺。

他聲稱沒有作過任何出軌行為，卻又不將約會之事給太太知道，成為一個自己的秘密。言談間，他意識到如果情況持續，出軌與否固然難料，但對已經失去熾熱感的婚姻，肯定會加速至冰點。

「這是否跟婚姻失去新鮮感有關？是否就是所謂的七年之癢？」不知是他想了解自己的婚姻狀況還是想為自己的行徑找一個理由。

「人與人之間相處的感覺，豈有不變？如果婚姻只靠新鮮感來維持，應該沒有一段婚姻可以持久。」我對他繼續說：「除非你在婚姻中經驗到一些新鮮感以外的東西，否則掙扎會一直持續。」

「我應該怎樣做？」他問。

「大部分人不會因為新鮮感而經常轉工，不是因為不想生活中有新鮮感，而是想在工作裏裡找到一些更重要的東西，例如：穩定感、可觀收入、累積經驗、晉升機會、發展前景……」我希望他能夠透過自身經驗去理解，維持婚姻的元素也非單一。

他靜下回顧過去六年的婚姻生活，漸漸發現「親密感」一詞，他很陌生；原來不是新鮮感褪色，而是少為感情著色。婚姻歲月增加，新鮮感褪色本是理所當然，關鍵在於除了新鮮感外，沒有繼續經營感情。

愛上一個人很容易，最難的部分是兩個人如何相處，這也是婚姻比愛情困難的地方。