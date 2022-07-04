  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
兩性
兩性關係

04/07/2022

戀愛前先做性病檢查！是實事求是的自我保護，還是未足夠信任對方？

#兩性關係 #愛情 #性治療 #感情 #Sex Tips #Love Philosophy #性關係 #性病檢查
  • 收藏文章

　　「信任」這兩個字，每個人的理解都不一樣。

 

　　「開始拍拖前，我要他告訴我他過去的情史和性史，從而了解他對感情的態度，起碼知道他不是一個用情不專的『渣男』。」她認為開始一段感情前，要對男友有起碼認識，而保護自己不被騙就是起點。

 

　　「你心目中的用情不專是甚麼意思？」我問。

 

　　「用情不專是指他跟我一起，目的不是跟我上床，是真的喜歡我。」她想了一會後答。

 

　　「如果我用情不專只想跟你上床，未必會將過去的情史和性史坦白給你知道吧！」我嘗試挑戰她的想法。

 

　　「我還要求在開始拍拖前，他要做一次性病檢查，起碼可以避免在性行為上受傷。」原來她已有盤算，即使男人自詡一言九鼎，女人也不可盡信。

 

　　近來，愈來愈多人告訴我，在戀情開始前會要求對方做性病檢查，免得日後被連累「中招」。口講無憑，檢驗最真實，「乾淨」的醫學報告，成為感情開始的入場券。以往，準備結婚的伴侶會做婚前檢查，現在發展到戀情開始前做性病檢查，是現代人對感情愈來愈小心，還是對人的信任愈來愈艱難？

 

　　按她的戀愛邏輯，在認識而又未完全相信的過程中，對方的話不能盡信，因此要有起碼的自我保護，性病檢查就是一種自我保護的措施。

 

　　「既然未能相信對方，為何跟他發生性行為？又或為何不將性行為放在有足夠信任基礎後才發生？這樣，你對性病的擔心及信任的煩惱會不會少一點？」我無意質疑性病檢查的舉動，只是透過醫學證明，在對方的思想及心理層面上，可以增加多少了解？

 

　　信任一個人，是在不確定的世界裡，仍然能夠握著對該人的確定性。能夠信任(Believable)，是透過認識和了解一個人而對他產生一種可以預計(Predictable)及可以倚賴(Dependable)的想法和感覺。單看那一紙證明他下身「乾淨」的檢驗報告，你可以倚賴及信任他到一個甚麼的程度？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

你可能感興趣

更多兩性文章

Video

作者

放大顯示
Gym Come True
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk