原定計劃今年結婚的他，卻在一切準備就緒之時突然煞停。

「我只係唔想再浪費大家既時間……。」他有口難言的說。

「行到呢一步先唔想再行落去？」我著實奇怪。

「我開始諗係咪已經唔鍾意佢。」

他們同居兩年多，起初小倆口的生活挺甜蜜，只是近年兩人回到家裏各有各的在角落做著自己的事，少溝通、少交集，更不會約定時間一起吃飯或看電視。在同一屋簷下各自修行，睡在同一張床上也沒多少互動，慢慢由同居密友變成同屋主。

「少講野都算，我發覺自己唔想掂佢……我有諗係咪返工太忙太攰，所以對愛對性都提唔起興趣。因為咁，我試過同其他女仔約會，睇下係咪自己真冷感，但同其他人依然會有感覺，我始終係個正常男人，一樣有慾望，但就係對佢無哂興趣！」

他這樣的試驗是渣男所為麼，我也不懂，思想上心猿意馬，行為倘未逾越，算出軌嗎？！

「咁上一次同佢親密嗰時，你諗啲咩？」

「嗰次係佢提出，我配合，我要合埋眼諗其他人先得……。」他幽幽的說。

男人天生無性不歡，然而女友夜夜在旁，他卻完全挑不起情慾，要靠著幻想，才能「起機」、完事，真是讓人情何以堪！

一起多年，是一直甜蜜相愛，還是已經昇華為親人般的感情？相對無言、漸行漸遠是最好的形容詞麼，由當初的激情連連，到今日的平淡如水，甚至不願觸碰對方，是清心寡慾、失去興趣還是感到厭倦？！

回想當初剛剛發展，誰不是期待日痴夜纏，更多的互動和身體接觸，哪怕簡單如拖手、擁抱，都讓人不想放開，何況是住在一起的兩人，更是該做愛做的事呀。即使時間日久，未必如初時般狂熱，但也不會完全零親密的。感情早在不知不覺間變調，當腦袋未能作出反應，身體已誠實的表露無遺，自然的抗拒肢體接觸，不欲談情做愛，顯然是不愛了。

兩人由相識、發展、一起、同居、計劃結婚，這一路走來談何容易，卻在臨門之時突然悔婚，他自然是難辭其咎，但箇中總有旁人不能輕易理解的原因吧。說他始亂終棄又不算，他不過是忠於自己的情感，臨崖勒馬，不想一起勉強的走下去。大概這刻認清自己的想法，總比婚後後悔或走到離婚那一步，來得更合適？！

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