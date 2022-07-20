澳洲一位年僅21歲的網紅早前上載了一段影片，詳列出16項令她不願生育的理由，當中包括懷孕對身體造成變化、生產時需冒性命危險、養育小孩所面對的財政壓力、失去人生自由、世界逐漸崩壞等等，旋即惹來極大迴響。

類似的話題，彷彿從我十多歲開始便沒有一刻暫停過，只差形式上是一群人討論、小撮人分享，或單對單傾訴；箇中心態也隨年齡增長而從憧憬、惶惑，變得不安、抗拒。當然，對另一些人來說，那段心路歷程可能是我的倒序，由排斥漸轉成渴求的，大家也屢見不鮮。任何想法，大概都沒有對錯之分，只差我們有沒有對自己所作的決定負上全責。

於我而言，生育與否其實並沒甚麼值得討論，按常理來說，那是一件非常個人而且主觀的事情，假設「我們都很了解自己」，喜歡和不喜歡本該已相當明確；會猶豫的人，大抵是未及理清生育的真實情況、怕與伴侶意見不合，或是「他們不夠了解自己」。而最壞的一種，就是未經深思熟慮便已成為了父母，連討論也失去意義。

看見許多人對澳洲網紅的回覆都是：「其實不用那麼多理由，想或不想，根本一個理由就足夠。」的確如此，母愛氾濫的人，不會被任何負面因素阻撓；無意生育的，「不－願－意」這理由經已非常充分。也有人認為網紅年紀尚輕，數年過後看法或許會有所不同。對的！人人際遇不同，只要誠實地面對當下，便不必為「打倒昨日的我」而慚愧。

曾經聽過一位母親說，她認識的一對夫婦朋友因為對生育沒有共識而離婚收場，當下我們直接就問「怎麼婚前沒有商量過嘛？」，而這位母親給我們的答案更有趣：「是啊！很奇怪吧…… 我老公跟你們的反應一模一樣，我跟他說『其實你也沒問過我』，只是當時我沒太大反感，那就決定生了。如果可以再選，我應該不會生孩子，至少，不會在香港生。」

誰想過，「生命」這個如此重要的課題，原來在許多情侶之間也是用「我以為」略過，以為傳宗接代是天職、以為婚後生育是理所當然、以為孩子天生天養、以為大家有共識、以為對方沒所謂、以為父母會幫忙、以為自己有能力。

為何要等到無可挽救時，才驚覺原來我們一直最缺乏的，不是時間、不是金錢，不是空間，而是溝通。

許多人都有種誤解，以為自己有能力改變伴侶的想法，又或者以為時間會令對方心態轉變，例如一方恨嫁，一方抱不婚主義，愛情的引力會驅使他們先試著交往，期望過程中對方甘願為自己作出改變，結果嘛…… 幸運的一群成功被同化，無奈的人選擇就範，不幸的人被迫妥協，最壞的結局是一拍兩散，然後互相指控對方浪費自己寶貴的青春。

放諸於生育、事業、照顧家庭等等都是同樣，「一廂情願」才是問題癥結。即使勉強成全對方，亦不見得你的「犧牲」可以換來快樂，更莫說能把事情做好，身與心的不協調最終只會帶來痛苦。

抗拒生育嗎？產後不想放棄事業嗎？無法接受與公婆同住嗎？及早溝通，及早說明，哪怕只得一個理由；忠於自己的抉擇，承受所帶來的結果，讓人生無悔就好。