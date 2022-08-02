「小姐，聽講你有第二個，見異思遷喎！」我挑著眉說。

「你都唔係第一個笑我啦。」她尷尬的回。

「聽講你一心騎牛搵馬，背住佢識個有錢男人，隨手就飛佢喎！」我一句句的說出口，顯然我並不相信對她的這些指控。

「係呀……呢啲『真相』連我自己都唔知架！」她不禁失笑。

他們的關係一直算不上好，頻繁地為小事吵架，讓她不厭其煩，就在她毅然分手，以為結束這段病態關係後，能回復耳根清靜，卻聽到他在朋友圈中散播的流言。故事內容誇張又瘋狂，大概是說她好高騖遠，和他一起時一直四處結識有錢富二代，還趁機腳踏兩船，待時機成熟便一腳把他踢開，而可憐的他一直一心一意卻落得如斯下場……情節仔細又如電視劇般精彩呀！

她不過是覺得彼此不適合才提出分手，但心裏不忿的他不願意接受分開的事實，便憑空想像、自行捏造被分手的原因。他擺出一副受害人的姿態博同情，劇情寫好，戲精上身，對同圈子的朋友，把無中生有的事說得似模似樣，中傷、貶低，一樣都不少。任憑她聽到流言蜚語後試著解釋，早就讓人先入為主，百辭莫辯也。就這樣，她被一些朋友質疑，在社交平台上被unfriend或直接斷聯。

「佢咁樣作故仔，真係搞到我無朋友，同佢一齊時，都唔知佢個人咁偏激，真係到分手先知呢個人咁有問題！」

我的某位前度也是這類人，總是擺出一副全世界都虧欠他的模樣，當時聽他說盡前女友的壞話，還取笑她外表身材和私密事。我不知道當中有多少真假，但心裏不禁想像，假如有天和他分手，他會否同樣損我、詆毀我？！而最後也確實如此，反正全都是別人錯，他是無辜的受害者。

也許相愛時的那一層濾鏡，在分手後被完全拿走，對方完整的一面瞬間立即曝光，為人是好是壞、個人素質、待人處事是否有品、如何處理彼此的關係，就在這刻才見真章。有些人會選擇禮貌告別、默然轉身，有些人卻在分手後吵鬧得很離譜，把過錯推在對方身上、說三道四，讓人不禁懷疑眼前這個多疑又黑暗的一面，才是他的真面目，徹底看透他的所作所為，這刻才知道自己有多笨呀！

分手既成事實，真的需要在此時鬧得不愉快麼？！結束時就讓它結束，搬弄是非、針鋒相對，說得再慘情都不能改變結局，把對方貶得一文不值的同時，倒顯得自己戀愛失敗後輸不起，亦是狼狽一身！

關係步入尾聲，接受分手的事實，向對方說句謝謝、塵封當初的回憶、好好的謝幕，是一種風度。尊重彼此，好聚好散，當天用心去愛，分開時和平告別，該不至於很難吧？！