有聽過「逢九」嗎？

老一輩說年齡尾數每到九字，那一年的運程會特別糟糕，迷信的人會刻意迴避，連慶生都不敢，希望能低調破解厄運。西方也有類似說法，指出很多人當面臨歲數「轉字頭」的關口，便很著意地尋求改變，以至做出一些重大決定，結果固然有好有壞，就看他們自己怎樣詮釋。

39歲的J宣布離婚了，「婚後沒多久我便知道丈夫出軌，我當時啞忍是因為不想失去他，更不想自動棄權將位置拱手相讓，我以為那個女人覺得沒趣便會退出，沒想過等到她提出分手，他又結識了另一個……」J說。

「我早說過你的縱容會導致他變成『出軌慣犯』，啞忍等於默許，你不給反應，他自然覺得出軌沒有後果。」

「就算我反對又能怎樣？逼他做選擇的話，恐怕先被甩的會是我，結果那一關我總算捱過了，證明那決定沒有錯，不是嗎？這一次，是因為『逢九』才會熬不過去。」

結果呢？除了多忍了數年之外，你還得到甚麼？明明可以作出警告或乾脆了斷，但短痛與長痛之間，她選擇了後者。

如果把失敗歸咎於「運程」會使人好過一點，我又憑甚麼反對？

這些年來，不止於我，很多親友都給她提供過理性分析，只可惜，感情嘛……就算她主動向你求助，想你給予意見，但在當局者迷的狀況下，再多苦口婆心的勸告都是徒然。

想起了梅菲定律(Murphy’s Law)：Anything that can go wrong will go wrong……

規勸不了的，又豈止她一人？想一想，曾幾何時我們都是一股腦栽進苦戀之中，就算旁人告誡過那位他曾經作奸犯科、壞事做盡，我們還是抱有一絲希望，覺得他已經痛改前非，會為了我而重新做人。

我們一直以為自己正在賭運氣，卻不知道打從開始那刻，其實就只等真相敗露的一天。如旁人所說一樣，他最終利用你的信任，背叛出軌，謊話連篇，金錢欺詐，而你只能接受這一切「早知的真相」，然後默默承認自己信錯了壞人。

事實上，就算眼前是窮途末路，一旦愛上了，我們還是會選擇自身經歷這一劫；寧可受傷，不能錯過，不甘心還未愛夠就要放手。何時才能把那些忠告都聽進去？當傷到盡處，痛夠了，哭夠了，無法再愛下去時，人自然開始清醒，會突然回想起那些差點被看成詛咒的朋友諫言。

又或者，世上根本沒有所謂絕對正確的決定，只有千絲萬縷的因果關係；慢慢地，我們學會了拿揑說話的角度，明白過多意見只會造成彼此的隔閡，倒不如讓時間做見證。

朋友們，別怪我沒在危急關頭拉你一把，既然規勸無效，我只能靜靜守候，隨時準備在血泊中為你清理傷口。