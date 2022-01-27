新冠疫情持續逾兩年，本港學校多次因應疫情而暫停面授課，學童改為上網課，使用電子產品時間相對增加。理工大學研究發現，開始上網課後，多了一倍學童患上散光。研究又發現，學童戴上光學控制近視加深鏡片，可減慢近視加深，一年後近視度數平均只加深35度，較沒戴的學童少近半，學者提醒，多進行戶外活動，亦可減患近視風險。

理大眼科視光學院研究團隊早前進行研究，了解學童散光問題於網課期間的轉變，分析38名參與追蹤研究的學童情況，發現有關學童於2018年（疫情前）共有34.2%人患散光，兩年後（開始上網課後）增至73.7%學童患散光，升幅達一倍，而且平均散光度數亦上升50度。調查又發現，暫停面授課期間，學童課餘日均多花30至60分鐘使用手機或平板電腦等電子產品。

光學離焦鏡片 助減慢近視加深

理大眼科視光學院助理教授（研究）梁子榮（理大提供）

理大眼科視光學院助理教授（研究）梁子榮指，如患有近視，患上散光的機率都會提升。眼科視光學院另一團隊，研究使用理大研發的光學控制近視加深鏡片的效能。團隊分析171名7至13歲學童於2019及2020年的視力狀況，當中115人戴上「多區正向光學離焦（DIMS）」控制近視鏡片，56名學童則戴上單光眼鏡作對照。結果發現，長時間受停課影響的學童使用光學離焦鏡片後，比使用單光鏡片可減慢近視加深的效能達52%；戴上光學離焦鏡片學童的近視度數平均只加深35度，而戴單光鏡片學童的近視度數則平均加深73度。

梁子榮指，進行戶外活動可減低患近視的風險，同時建議學童每使用20分鐘電子產品，應望向20呎以外的景物，休息20秒。