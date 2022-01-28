農曆新年將至，不少人都會食賀年食品應節，但大部分傳統糕點如角仔、椰汁年糕等，均屬高脂肪和高熱量食物，不宜多吃，尤其是高膽固醇人士，更應減少攝取飽和脂肪和反式脂肪，有營養師就推薦數款可以在家自製的健康賀年小食，如高纖蘿蔔糕、紅豆燕麥奶凍等，既可應節又美味健康。

醫管局營養師賴穎琪

其中一款健康賀年小食「黃金燕麥果仁酥」，主要用即食麥皮、果仁和植物油製成。醫管局營養師賴穎琪指，市面上的曲奇用牛油或起酥油製成，飽和脂肪含量較高，而這個果仁酥則選用植物油製作，可大大減低飽和脂肪含量；市面上每100克牛油曲奇含15克飽和脂肪，而100克燕麥果仁酥僅含2克飽和脂肪。而且，該款果仁酥加入了燕麥和果仁，有助減低血液中的壞膽固醇。另一款小食「高纖蘿蔔金元寶」就包含很多蘿蔔糕的食材如白蘿蔔、瑤柱和蝦米，但為了降低飽和脂肪，選用了豆腐乾來代替臘肉和臘腸，餡料亦加入菇菌和蒟蒻，增加水溶性纖維，亦令口感更豐富。

減飽和脂肪 增纖維

營養師賴穎琪推薦數款可以在家自製的健康賀年小食

過年少不免吃香脆可口的食物，但其飽和脂肪和反式脂肪高，營養師就推薦市民在家自製較健康的脆片─「鴻運當頭紅米脆餅配香辣豆腐醬」。賴穎琪指，市面上的辣椒醬或辣椒油含較高的鈉質和油份，不適合高血壓人士進食，但該款自製的香辣豆腐醬則用天然的調味料如辣椒、蒜頭和乾蔥等製成，味道也不會較坊間的醬料比下去。

冷凍小食就有「紅豆燕麥奶凍」，該款奶凍主要食材包括紅豆、紅棗和燕麥奶等，她指，紅豆的水溶性纖維高，有助減低血液中的壞膽固醇；該款奶凍選用燕麥奶製作，對比用椰汁製成的年糕，飽和脂肪含量較低，且選用不含碳水化合物和熱量的羅漢果糖，代替白砂糖和片糖，可減低熱量。