每逢冬天都是「自肥」高峰期，不少「食肉獸」或不自覺多吃多喝，如果再飲用滋補肉湯，恐養生不成反積滯。有註冊中醫師推介，飲用「四豆安神素湯」除了可攝取足夠膳食纖維，亦有助改善腸道蠕動，加強消滯，而且湯水亦具有安神作用，可以改善睡眠質素，並且具有降血糖功效，一舉多得。

四豆安神素湯有助消除肉食積滯，亦兼備安神、降血糖、補血氣、養顏等多重作用。

一般湯水多數以瘦肉入饌，以加添鮮甜滋味，如食肉獸常常飲用，可能會「滯上加滯」。註冊中醫師楊明霞推介一款「多功能素湯」，既有豐富膳食纖維幫助消除肉食積滯，亦兼備安神、降血糖、補血氣、養顏等多重作用。

註冊中醫師楊明霞

豐富纖維 兼降血糖補肝腎

楊醫師表示，肉食一般較難消化，她推介的「四豆安神素湯」採用多種豆類烹調，含豐富膳食纖維，有助改善腸道蠕動，幫助消化。她以近年「素湯常客」鷹嘴豆為例︰「鷹嘴豆所含蛋白質，可取代肉類，而且纖維量高，亦能健脾胃，並有降低和調整血糖作用，故近代常被用作烹煮素湯。」楊醫師又教路，煲湯前先將豆類用清水浸腍，可令纖維軟化，煲湯時會更入味。

至於其餘三種豆，楊醫師指紅腰豆能補血氣，眉豆有養顏作用，黑豆除可補肝腎，亦適合冬天食用︰「中醫有謂冬天時腎氣當令，而黑色入腎，故多吃黑色食物有助補腎，補充了足夠精氣，來年春夏便能有更好體魄。」

另外，湯水所用的准小麥、炙甘草和紅棗，更是「系出名門」。楊醫師解釋︰「東漢有名的中醫診療書《傷寒雜病論》中，便有湯水名方『甘麥大棗湯』，當中准小麥有養心安神之效，能消除平日不安和煩燥心情，亦可改善睡眠質素。」

助養心安神 改善睡眠質素

甘草本身則有調和中藥功效，楊醫師指炙甘草是以蜜去炙煉，令本身清熱解毒的生甘草，能轉變藥性，達到補益、養心神作用。紅棗可強健脾胃，能加強養腎氣功能︰「揀紅棗並非愈大粒愈好，雞心棗或細粒紅棗補血功能更佳。烹煮紅棗、南棗時記着要將棗芯撕走，否則飲用後反而會令人煩燥，而失安神之效。」