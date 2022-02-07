不少人習慣定期清理耳垢（俗稱耳屎），但有專家指，除非耳垢積聚太多造成問題，否則耳垢一般會定時順着耳道表皮細胞的新陳代謝自然排走，平時毋須刻意清理；相反，如用錯清潔工具或方法，或會傷及耳道皮膚並引致發炎，甚至影響聽力。即使必須自行清理，亦應注意5點護耳，有需要時應向醫生求助。

耳垢是由外耳道表皮脫下的皮屑與外耳道的分泌物混合而成，適量的耳垢可滋潤耳道，形成具防水效能的保護膜，幫助帶走死皮，以及阻隔外物進入耳膜附近。美國耳鼻喉頭頸外科醫學會（AAO-HNSF）指出，耳垢一般會順着耳道表皮細胞的新陳代謝而被自然排出耳外，咀嚼和說話等顎動作都有助將耳道分泌物推至耳道口，待耳垢乾掉後便會自然剝落，因此大部分人沒必要定期清理耳朵。

但AAO-HNSF建議，若耳道較細小、狹窄或迂迴，又或耳道內毛髮較多者，以及長者和須佩戴助聽器人士，則應定期清除耳垢，因他們的耳垢較難自然排走，甚至可構成「耳垢嵌塞」，阻塞部分甚至整個耳道，除可導致耳痛、耳鳴、聽力下降等，更可導致暈眩和影響身體平衡，嚴重者甚至可因耳道感染導致嚴重疼痛、流出分泌物和傳出異味。

棉花棒清耳垢 增嵌塞機會

耳鼻喉專科醫生白威（資料圖片）

香港醫學會耳鼻喉專科醫生白威早前在《選擇》月刊提到，要安全清除耳垢，須熟悉耳道的結構和操作工具的技巧，欠缺相關知識和技巧者易對耳朵構成嚴重傷害。例如常用棉花棒清理耳垢，反而容易將耳垢推進耳道較深位置，增加「耳垢嵌塞」的機會；過度使用更可傷及耳道皮膚，引致外耳炎甚至刺穿耳膜，而遺留在耳道的棉花碎屑亦可引致發炎和嚴重感染，以至短暫甚至永久影響聽力。

此外，自行使用工具清理耳垢亦有一定風險，例如採耳棒和耳挖可因操作時用力過大而導致刮損、刺傷並引發外耳道發炎，如遭碰撞更可傷及耳膜；使用電動吸耳垢機時因產生摩打聲和氣流等，不適合對聲音敏感人士使用；耳垢溶解劑和耳道沖洗劑雖然相對安全，但使用不當，仍可引發中耳炎等感染，或因耳內分泌物增加而導致不適。

白威認為，除非耳垢積聚過多，出現聽覺變差、發炎、疼痛等症狀，或已對耳道和耳膜造成阻礙，醫生才會為病人清理耳垢。如有必要採耳，應先檢查工具有否尖角，若有損壞應丟棄，如屬可重用工具，使用前應先消毒。