農曆新年總是「挑戰肚皮」的日子，年糕、盆菜、笑口棗等都是油膩及難消化食物，中醫師表示，節日飲食過多可引致脾胃運化功能失調，即「食滯」，或會出現食慾不振、胃氣、胃痛、腹脹、便秘或腹瀉，如向來是脾胃虛弱者，更容易誘發嘔吐，建議飯後可走一走，並飲消滯茶或消滯湯幫助消化，例如有助消滯化積的檸檬伯爵茶、山楂柚子蜜茶等。

註冊中醫師何慧欣

註冊中醫師何慧欣表示，農曆新年前後少不免會吃年糕、蘿蔔糕、盆菜、糖果等，不自覺就會飲食過多，加上過年玩樂多或致休息不足，容易造成脾胃消化不良，飲食積聚，導致脾胃運化功能失調，出現消化不良，胃脹、胃氣、甚至腹瀉或便秘等。

不少賀年食品如盆菜都是油膩及難消化食物

脾胃差易致嘔吐

她續說，脾胃差的人士一般面色較黃、困倦無力、胃口較差，容易出現消化不良、腹脹、肚瀉等，如飲食沒有節制，更容易出現食滯的情況，可引起嘔吐。

她指，在中醫角度，許多食物也可幫助消化，包括山楂、柚子蜜、麥芽、菠蘿、蘋果、檸檬。她解釋，山楂及菠蘿含有蛋白酶，適合少做運動的「食肉獸」人士；柚子蜜中的柚子皮，亦可幫助健脾理氣、增加食用纖維，最適合食滯後出現腹脹、腹痛、便秘的人士；而新鮮檸檬的揮發油香味，可解除因飲食過多而引起的胸悶不適，加上伯爵茶更有健脾理氣化濕的功效；至於麥芽本身可幫助健脾開胃、理氣消食，蘋果則可健脾生津，適合紓緩因多吃少眠引起的腹脹及口乾舌燥。

建議飯後走一走

何醫師又稱，飲食切忌過多及過急，應多吃菜、少吃肉，進食時宜先吃菜、後吃肉，同時建議飯後多走一走，亦可沖消滯茶或煲消滯湯飲用，加快恢復腸胃功能，包括山楂柚子蜜茶、蘋果麥芽茶、菠蘿百花果汁，以及佛手瓜淮山雞內金扁豆赤小豆湯、粟米鬚茯苓炒麥芽雞內金湯等，茶飲可在進食過多後飲用，而湯水則可每星期煲2次飲用。