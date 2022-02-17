近期天冷寒風令人不捨得離開被窩，但使用電熱氈、暖水袋取暖，小心「因暖得禍」。有皮膚科專科醫生指，電熱氈等能持續保持穩定暖感產品，即使溫度僅高於人體表皮，長期使用仍可能有低溫燙傷風險。有病例是8旬老翁用電熱氈「瞓過夜」，2周後才驚覺背部和臀部皮膚發紅疼痛，需治療2、3周始痊癒。

皮膚科專科醫生侯鈞翔

皮膚科專科醫生侯鈞翔指，低溫燙傷並非醫學名詞，泛指長時間以超出表皮溫度的熱度「烘焙」下，造成的皮膚創傷。「人體中央溫度要維持在37度，才能維持正常細胞機能運作，而表皮正常溫度會再低1度至1度半；當核心溫度低於35度，便會出現低溫症。而使用暖水袋、電熱氈等取暖，即使暖感只略略超過表皮溫度，如38度左右，長期使用亦會令皮膚麻木，失去對熱的警覺性，造成低溫燙傷。」

略超過表皮溫度已危險

候說︰「低溫燙傷的危險性，在於一般熱液燙傷等溫度多超出40度，即時會有痛感，令人警覺已受傷。但低溫燙傷可日積月累，甚至持續數星期亦不自知，曾有病例是一名82歲老翁入睡時愛用電熱氈保暖，持續1、2周後感到背部及臀部皮膚發紅，痛楚不止，需持續搽藥膏防止細菌感染，治療期長達2至3周。」他建議用電熱氈時，可預早半小時「烘暖被窩」，入睡時便熄掣。

侯續指，按照燙傷分類，家居中最常見表皮燙傷或真皮層燙傷，前者會造成皮膚泛紅、灼痛；後者會形成水泡、脫皮及大面積的痛楚。至於最嚴重的深層創傷，多由化學灼傷、火燒或電灼傷造成，較難由家居意外導致。

長者嬰兒高危

至於低溫燙傷的高危者，首選老人和嬰兒，前者易因三高等問題，出現神經退化，或因服高血壓藥、安眠藥等令皮膚觸感下降；後者因身軀細小，熱能較高，若再加溫很易過熱，「嬰兒保暖只要冚好被仔便可，而且要注意不要蓋住口鼻，不用再附加『升溫裝置』。」他續說，皮膚若長期處於高溫狀態，亦易致敏感及皮炎，有濕疹者尤其要注意。

用熱水泡腳有同樣風險，注意水溫勿超過39至40度，時間不應超過15分鐘。

候鈞翔提醒，冬日流行的泡腳養生法亦有同樣風險︰「不少人一開始覺得水溫燙，但硬著頭皮繼續泡，當皮膚對溫度麻木後便以為無礙，實際已低溫燙傷。」他建議泡腳水溫勿超過39至40度，時間不應超過15分鐘，並應逐一加入熱水，而非一開始便用滾燙熱水浸泡。