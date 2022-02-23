近日天氣寒冷，一家人用膳不時有機會食臘腸，針對近年都市人愈來愈重視健康，坊間亦出現特瘦臘腸及膶腸。

有營養師指出，特瘦臘腸即使脂肪較低，惟其他調味料用量或相應提高，甚至有特瘦潤腸實際上比普通膶腸更肥，建議食用時應多注意補充水溶性纖維，以減低膽固醇超標風險。

註冊營養師黃兆章

臘腸及其他臘味本身都是加工肉類，製作過程或會添加大量調味料及防腐劑，近年有廠商推出「加瘦版」臘腸，標榜較健康。註冊營養師黃兆章指出，坊間有特瘦臘腸每100克的脂肪含量達26克，雖然較原版含37克脂肪低，但同樣屬高脂食物，而且鈉含量比原版高52毫克，達1,750毫克，幾乎是高鈉食物標準的3倍。

一般臘腸使用肥豬肉製成，膶腸則以動物肝臟為主要成分，相比之下，健康隱憂更大。黃兆章指，坊間有聲稱加瘦鴨膶腸甚至比普通鴨膶腸多1克脂肪，同時糖份亦比原版多9克，相信或因生產商為要維持味道而提高肥豬肉或其他調味料用量。他指，其實動物肝臟本身是健康的食材，不但蛋白質豐富，且脂肪不高，更加補充維他命A、鐵及鋅質。

日勿吃多於一條

黃續指，臘腸本身已屬三高食物，建議每日不要食多於一條，以免超標，而且部分臘腸產品或會添加硝酸鹽或亞硝酸鹽作防腐，兩者均屬「可能致癌物」，控制食用分量有助減低致癌風險。他又提醒，由於臘腸含有的脂肪屬壞脂肪，多食有機會引致膽固醇超標，建議平日可多補充水溶性纖維，例如多食燕麥、乾豆類及水果，幫助降低膽固醇含量。