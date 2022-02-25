第5波疫情愈見嚴峻，政府落實即將進行全民檢測之餘，更宣布全港幼稚園及中小學生提前於3、4月放暑假！面對這個突如其來的暑假，無論是否WFH，不少家長都紛紛表示「頭痛」，不知如何為小朋友安排後續的活動及學習，同時讓他們在疫情中依然倍覺安全。

對抗疫症，健康的身體當然不可或缺，其實在精神或心靈上維持正面、積極，亦是極具感染力的身教。抗疫，更要提升抗壓力。

疫情反覆、幾度肆虐，家長們容易產生焦慮、緊張、忐忑不安及無助等情緒，反映在身體上，難以入睡、手心出汗及胃口減少等，也是常見的生理反應。疫情下會有這些感受和反應是人之常情，但要在疫情中成為子女的後盾甚或為他們披風擋雨，就得學習管理壓力，從照顧自己的身心做起。充足睡眠、均衡飲食和適量運動固然有助改善壓力，此外也可以透過腹式呼吸練習、漸進式肌肉鬆弛練習及意象鬆弛練習（見附表）來改善心跳加快、呼吸急促等困擾，達致身體放鬆、紓緩壓力的效果。

留意子女行為轉變 耐心聆聽

常說父母是孩子們最好的榜樣，家長們的壓力，有時也會傳染給小朋友，尤其是疫情期間課堂學習受阻，小朋友更會對這種混亂感到無所適從而加倍感到壓力，這些壓力表現在身體及行為上，會出現易哭易忟憎、睡眠模式轉變甚至是噩夢變多、專注力下降及原因不明的攻擊行為等等情況。這時候，家長就得管理好自己的情緒和壓力，好好聆聽子女們的真實需要。尤其是面對特殊需要的小朋友，家長更得保持耐心與平靜，讓小朋友明白為甚麼不能上學、外出，以至是勤洗手的重要性。

親子居家抗疫，家長們不妨以身作則，鼓勵小朋友多做運動。

長時間留在家裏，多了和小朋友共處的親子時間，家長們不妨以身作則，鼓勵小朋友多做運動，包括跳繩及原地跑等；此外，亦可趁機跟他們一起做家務，培養良好生活習慣之餘，對鍛練體格及增進親子關係也有益處。

親子討論疫情資訊 助減恐慌

居家抗疫期間難免多了更多接觸電子產品及接收網上資訊的機會，家長不但要學習分辨資訊真假，也要教導子女慎選適當資訊頻道、留意他們瀏覽網絡的時間以避免其沉迷其中，與此同時，家長亦可鼓勵子女一起討論各種抗疫資訊，在沒有課堂的日子繼續保持學習與思考，並提醒他們不要亂胡轉發虛假資訊，減少不必要的恐慌。家長或小朋友遇到無法紓解的壓力時，不要害怕尋求專業協助及輔導，非常時期，正面思維才是「疫」境自強的好方法。