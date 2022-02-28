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28/02/2022

有病無藥食！院舍因隔離難取藥，團體推免費「送藥到戶」服務！邊3類人可申請？（附申請方法）

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　　本港第5波疫情嚴峻，部分安老及殘疾院舍確診個案激增需關閉隔離，惟不少院友患長期病，職員目前亦無法代為取藥，即使家人能取藥也無法轉交，院友陷入「有病無藥食」的困境，恐危及健康。有見及此，香港藥學服務基金推出免費「送藥到戶」和社區支援服務，盼助病友解決問題。

 

　　香港藥學服務基金主席蔣秀珠藥劑師指，長期病患者需用藥控制病情，患者若無藥食或會危及健康。她舉例，如心房顫動和柏金遜症患者，一旦於隔離期間藥物用盡，便會失去藥物保護，後果可非常嚴重。

 

3類服務對象可申請

 

　　蔣稱，「送藥到戶」服務已獲醫管局確認，會免費代院舍或患者到醫院取藥，再由藥劑物流團隊將藥物送到院舍或患者住處，更設遙距藥劑輔導服務。有新冠肺炎確診個案的安老或殘疾院舍、居於社區隔離設施的確診患者，及個別在醫管局普通科或專科門覆診，且病情穩定的長期病患者均可申請。但服務不包括派送自費藥物。

 

服務團隊現有50人（香港藥學服務基金圖片）

 

 　服務由即日（28日）起至5月7日推行，蔣秀珠料可為200至300間安老院舍、500至600名患者送藥。她說服務團隊現有50人，包括藥劑學學生義工。

 

　　運送車隊會配備實時藥物溫度監測，即使是需冷藏藥物也可運送，團隊更會以物聯網監察送藥情況，藥袋更有無匙設計的防拆改物聯網掛鎖，確保藥物安全正確。

 

　　嘉仁專科醫療集團有限公司護理及門診服務總經理源志敏亦稱，集團會建立提供健康小常識、心理支援及抗疫資訊等社區熱綫支援服務，助患者解決疑難。

 

 

轉載自: 晴報

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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