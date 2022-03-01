疫情持續嚴峻，安老院舍更是重災區之一。醫管局上周一（2月21日）起與多個機構合作，為安老院舍的確診院友和職員試行「安老院舍中醫診療服務」，免費提供中醫問診和藥物服務，目前已為22間院舍共約300人次診症，患者症狀多屬輕微。有參與計劃的團隊指，開藥時會留意院友本身服用的藥物，避免相沖。

卞兆祥

浸大協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥指，該校團隊在2月19日接獲邀請後，於21日已開始提供診症服務，截至前日已為221名確診長者看症，院友年齡介乎63歲至103歲，大多屬症狀輕微至中等程度，當中167人出現咳嗽，其他症狀包括喉嚨痛、流鼻水、發燒等，也有發高燒的院友出現嘔吐。

了解服藥習慣免相沖

卞兆祥表示，團隊會向確診長者本人、其家人和院舍員工等了解其平日臨床情況，及服藥習慣等資料，並透過上門或視像方式遙距診症，「因為視像能看到病人的氣色和進行舌診」，再作辨證後將病人分為4類，處方相應的藥方進行治療，並透過速遞將藥物送到病人手上。

他強調，因不少長者患長期病需服用藥物，因此需了解他們的服藥習慣，開藥時亦會避免與西藥相沖，並提醒長者需隔1至2小時後才服食另一種藥物。他又提到，假如病人持續發燒至38.5度或以上，或血氧濃度低於94%，便應送院治療。

目標提供1萬人次診療

深水埗區一間院舍職員陳姑娘（化名）表示，院舍早前有7名60歲至80多歲的長者確診，患者先後出現聲沙、咳嗽等症狀，員工與院友也感到心慌無助，幸有中醫團隊上周一為他們診症後，翌日就收到藥物，院友服藥後病情亦有明顯改善，並引述院友稱對於有人協助感到安慰。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲表示，上周浸大及香港註冊中醫學會的團隊，合共已為22間院舍共約300人次診症，當中約15%為院舍員工，目前效果良好。她指全港700多間安老院舍均可向醫管局報名，初步每位確診院友或職員可接受3次診症，及獲發合共15日的藥物，期望有更多中醫業界參與計劃，為全港院舍的確診院友和職員提供共約1萬人次的診療。