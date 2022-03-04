不少人對「生蛇」聞之色變，除了因發病時伴隨如針刺般的痛楚，若出現嚴重併發症更可致腦炎、失明等，即使康復亦可能繼續受神經痛楚纏繞，可謂痛不欲生。

事實上，「生蛇」並不罕見，若曾生水痘人士皆有機會生蛇，而且50歲或以上的風險更高。市民宜了解「生蛇」的常見病徵，以及4類高風險人士、疫苗預防小知識等，務求防患於未然。

「生蛇」由水痘帶狀疱疹病毒引致

任何曾生水痘人士，痊癒後病毒會潛伏體內神經系統，當身體免疫力下降，便有機會誘發「生蛇」

據本港衞生署及美國疾病管制與預防中心（CDC）資料顯示，「生蛇」醫學名稱為帶狀疱疹，由水痘帶狀疱疹病毒引致，任何曾生水痘人士，痊癒後病毒會潛伏體內神經系統，當身體免疫力下降，便有機會誘發「生蛇」。惟健康的成年人亦有機會「生蛇」，以美國為例，每三人就有一人一生之中有機會「生蛇」至少一次。

出現紅疹水泡成帶狀 常見於腰背

在「生蛇」的發病初期，受感染部位首先會出現痕癢或微痛，帶灼熱感。在發病1至3天後，受感染部位會開始出現紅疹，紅疹會變成水泡，再蔓延成帶狀。水泡可持續1至14天，期間或會出現膿疱或血水。然後水泡會潰破或萎縮，乾水後結痂，為期2至3星期。在皮疹消失前皮膚仍會感痛楚。

「生蛇」會出現呈帶狀紅疹水泡，發病位置以背部及腰部一側最為常見。

至於發病位置，通常會根據受感染的神經線分布，以背部及腰部一側最為常見，其他身體部位包括頭、面、頸、手腳的神經等；常見會從上背影響至前胸，形狀像蛇一樣，故被稱為「生蛇」。

除了上述症狀外，患者病情會因其免疫力、神經綫分布及病毒活躍狀況而定，帶狀疱疹病毒有可能侵襲不同身體部位，約四分一患者會出現較嚴重併發症，以下為4個較常見的嚴重併發症︰

可致4大嚴重併發症

首先是後遺神經痛。高達3成患者康復後仍受神經痛楚纏繞，如針刺般的尖銳痛感，甚至在沒有觸碰下仍感疼痛，曾有患者形容辛苦得令人痛不欲生。症狀可維持數周至數月，甚至長達數年。

其次是腦炎。若病毒影響到頭部，有機會出現頭痛，嚴重可影響大腦致腦炎。

第三是失明。若病毒上眼，可致紅腫、眼痛、視力模糊等；若引致嚴重的視網膜炎更可致盲。

最後是面癱。部分嚴重個案會患上「拉姆齊亨特綜合症」（Ramsay hunt syndrome）而出現面癱，例如不能閉上眼睛、口眼歪斜、口齒不清等。若不及時治療有可能造成不可逆轉的傷害。

50歲起要提防 接種疫苗降風險

帶狀疱疹具傳染性，有4類人士風險較高，尤其是50歲或以上人士，因年齡增長導致免疫力下降，是誘發「生蛇」的主要因素；其次是患慢性疾病人士，例如糖尿病患者、心血管病患者及腎病患者；第三是患呼吸系統疾病人士，例如有哮喘、慢性阻塞性肺病等；最後是患自身免疫疾病或長期服用免疫系統抑制劑人士，皆要小心提防。

接種疫苗是最有效預防「生蛇」的方法

數據顯示，約97%香港成年人曾感染水痘，意味幾乎每個成年人都有機會「生蛇」，而且即使曾經「生蛇」仍有機會復發，目前接種帶狀疱疹（生蛇）疫苗是最有效的預防方法。美國疾病管制與預防中心建議，不論過去曾否患水痘，50歲或以上人士應接種（新一代）滅活重組疫苗，2針預防「生蛇」效能高達9成以上；若已接種傳統疫苗者，由於保護效果會隨時間降低，建議需補打（新一代）滅活重組疫苗。至於英國、澳洲、加拿大等地也建議接種（新一代）滅活重組疫苗，作為恒常成人疫苗。





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