確診個案屢創新高，本港醫療系統爆煲，不少輕症患者只能留家隔離「自救」。有中醫師表示，近來每日平均有近20名確診者求診，患者主要出現發燒、喉嚨痛、鼻塞等症狀，中醫較常用具發汗解表、散風祛濕的藥方，如防風、甘草、生薑等，直言體質好的人士亦會中招，但一般症狀輕微，痊癒較快，一般用藥3日已有好轉。

註冊中醫師林婉珺表示，現時每日為15至20名確診者做視像診症，一般患者症狀包括發熱、頭痛、周身痠痛、流鼻水、鼻塞、喉嚨痛、口乾、咳嗽伴痰、精神疲累、胃口欠佳，更有人伴有嘔吐或腹瀉。

註冊中醫師林婉珺

她解釋，自古中醫有「溫病學」，可分為風溫、春溫、暑溫、濕溫、秋燥等五種，新冠肺炎屬於寒邪、濕邪，較常用為「荊防敗毒散」，有發汗解表、散風祛濕的功效，包括荊芥、防風、柴胡、甘草、生薑等，如患者有脾胃濕的症狀，需個別加上廣藿香、陳皮、豆蔻等中藥以化濕行氣，溫中健脾胃，但強調每個人體質不盡相同，服藥前要諮詢醫師意見。

過量白醋漱口 或致牙齦潰爛

她續說，求診者的體質不一，即使是體質較強者亦有機會確診，只是其症狀較輕，痊癒較快，一般用藥3日便有明顯好轉。

對於坊間有指喉嚨痛可以溫鹽水或醋漱口，林婉珺說，用溫鹽水漱口有助消炎，對喉嚨痛或口腔潰瘍有紓緩作用，白醋則一般用作清潔劑，有除菌、消除異味的功效，但提醒如過量使用白醋漱口，或會引起牙齦潰爛。

她建議，如輕微喉嚨痛或喉嚨乾，可焗胖大海羅漢果水飲用，有清熱利咽、潤肺消炎、生津止咳的功效；如果精神疲累、胃口欠佳、輕微怕冷人士，則可煲太子參陳皮湯，有健脾補氣、溫胃化痰的作用。