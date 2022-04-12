感染新冠病毒絕非小事，小朋友更易因併發兒童多系統發炎綜合症（MIS-C），造成心臟損傷，長遠會增加心血管梗塞等風險。香港兒科心臟學會指，每萬名兒童便有2、3人發病，推算全港最少有20名MIS-C病童；因應MIS-C多在感染新冠病毒後2至6周發病，近月病例或上高峰。醫生提醒，參照海外數據，MIS-C發病年齡中位數為10歲，提醒曾染新冠病毒、高燒持續逾4日且身體有炎症者盡快求醫。

張蔚賢指MIS-C對兒童心血管損傷大，患者最少半年不能做劇烈運動，且日後患心血管梗塞風險或更高。（港安醫院（司徒拔道）提供）

香港兒科心臟學會主席兼港安醫院（司徒拔道）兒科專科醫生張蔚賢分析本港11宗MIS-C個案，均在第5波疫情下由公院及私家醫生呈報，病童年介3至12歲，大部分無打針，發病前已轉陰性，但仍於感染新冠病毒後8至35日發病，最多人在感染14日後出事，全數有發燒，7人有肚痛、肚屙等腸胃症狀、4人有心肌功能障礙、3人影響冠狀動脈、1人有冠狀動脈瘤，1人因中樞神經系統受影響而神志不清。當中6人需接受深切治療，幸毋須插喉，康復進度良好。

曾染新冠 持續高燒速求醫

MIS-C病徵與川崎症相似，如發燒、眼紅、士多啤梨脷等。（港安醫院（司徒拔道）提供）

張指，綜合海外數據，MIS-C發病年齡中位數為10歲，持續高燒、全身出紅疹等症狀與川崎症極相似，惟後者多在6個月至5歲的兒童出現，且男性居多，不足10%人有心源性休克，並且多集中攻擊心臟︰「MIS-C則相反，幾乎100%人有左心室功能受損，全身器官也受攻擊。而川崎症多數經靜脈注射丙種球蛋白後已無礙，惟MIS-C患者要打丙種球蛋白及類固醇，嚴重者更要打生物製劑。」

張續說，成人感染新冠病毒後亦可能導致細胞因子風暴，致身體多處發炎，推測與MIS-C發病機制類似，僅因兒童免疫系統反應不同，才會在「痊癒」後發病。他建議家長若發現子女曾確診，痊癒後高燒不退逾4日，便應作醫療評估，包括驗血、照心臟超聲波等。

患者會腹瀉眼紅 身體現紅疹

香港兒科心臟學會前主席吳彥明指，有年約4歲女童打首針科興後18日，感染新冠病毒且有發燒、咳嗽等，數日後痊癒，惟至本月初再度高燒，隨後有嚴重腹瀉、胃口差等症狀，更有眼紅、面部及身體出紅疹、士多啤梨脷等典型川崎症病徵，經心臟超聲波檢查後發現心血管發炎等問題，證實出現MIS-C。