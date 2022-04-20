最近疫情放緩，全港重拾正常生活軌迹，不少企業取消在家工作（WFH）安排，讓員工重回公司上班。有精神科專科醫生指，重新面對工作及人事壓力，或令容易緊張的人更感焦慮，加劇「周一抑鬱症」。若發現在預定上班日前，已提早情緒繃緊、胃口及睡眠變差，甚至出現心跳加速和手震，愈迫緊「上班限期」情況愈差，便應求醫。

精神科專科醫生張漢奇

長時間在家工作，或有「副作用」。精神科專科醫生張漢奇指，部分人工作壓力大，容易出現俗稱「周一抑鬱症」，「通常是星期六心情仍很好，但到周日下午已悶悶不樂、睡眠變差，離開家門上班前份外不開心。」疫情下不少企業改為在家工作，員工雖然仍要處理業務，惟因面對面及社交接觸較少，情緒反而有改善。

社交焦慮者高危

張醫生笑言，有社交焦慮症的病人因在家工作能以「zoom開會」，避免直接與上司接觸，工作反而更開心；而且工作時間相對自由，毋須再早起趕出門搭車，「可睡到最後一刻」才上班，變相令壓力獲得釋放：「但部分較外向的病人，因缺乏與同事傾計、食飯交流機會，而變得更抑鬱。」

張醫生指，部分病人在家工作時會飲酒、吸煙放鬆，並可在工作餘暇小睡片刻，如今要重回辦公室遵守嚴格上班時間及工作限制，或令壓力再次爆煲。他提醒，若知悉重返公司上班的日期後，即湧現不安，且有情緒緊張、失眠、食慾減退等情況便要留神，若情緒持續3、4日無改善，並有心跳、手震等焦慮加劇情況，應及早求醫。