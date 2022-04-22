疫下要強身健體，除了運動keep fit，當然也要多吃蔬果，吸收足夠營養才可以抵禦病毒，士多啤梨、蘋果、提子等等都是港人熱愛的水果，再冠上「外國」、「當造」、「超甜」等字眼更是令人無法抗拒；不過美味背後卻可能隱藏健康危機！美國環保組織Environmental Working Group（EWG）最近公布了最新一期《2022農藥生產購物指南》，當中分別列出了最多和最少農藥殘留的蔬果排名，你食開的蔬果又有無份？

3大最骯髒蔬果：士多啤梨7連冠！哪3種蔬果並列第三？

EWG的《農藥生產購物指南》中一共分析了46種常見蔬果於近年的農藥殘留數據，再從中挑選出「DIRTY DOZEN」12大最骯髒蔬果和「CLEAN FIFTEEN」，15大最乾淨蔬果。結果發現，士多啤梨再成為今年「最大嬴家」，連續7年蟬聯冠軍。EWG指，美國農業部的測試發現，99%的士多啤梨樣本都檢測到至少1種殘留農藥，而更有30%樣本殘留10種農藥或以上！即使部分農藥對身體無害，但測試中卻發現在超過29%的樣本中發現了聯苯菊酯（Bifenthrin），是一種可能含致癌物的農藥！

（圖片來源：pexels）

菠菜亦穩守去年的亞軍之位，今年繼續排第二！菠菜營養價值高，一向深受追求健康人土的愛戴，但EWG就指出，超過50%的菠菜樣本被檢測出歐盟禁止使用的殺蟲劑！至於羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍以及芥菜則同時並列第3位，報告指，以上3種蔬果被測出多達103種殺蟲劑，是46種蔬果之最！同時在羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍和芥菜中最常檢測到的農藥DCPA亦是可致癌物之一，大家在食用前務必要清洗乾淨！

（圖片來源：unslpash）

完整DIRTY DOZEN 2022 排名：

1. 士多啤梨

2. 菠菜

3. 羽衣甘藍、寬葉羽衣甘藍、芥菜

4. 桃駁李

5. 蘋果

6. 提子

7. 甜椒、辣椒

8. 車厘子

9. 蜜桃

10. 梨

11. 西芹

12. 番茄

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