香港至今有逾百萬人染疫，世衞指全球約有10%至20%新冠康復者出現「長新冠」症狀，常見症狀包括疲倦、腦霧、長咳和味覺減退等。有營養學家提醒康復者注意4大飲食法則，包括進食高蛋白質和高能量的食物、多吃含益生菌的發酵食物和飲品、每天食5份水果和蔬菜，及日飲至少6至8杯水，以加快身體排毒，讓生活重回正軌。

營養學家蕭婉芹

英國註冊營養學家蕭婉芹（Kennie）指，患者在身體復元時，特別需要蛋白質和高能量的食物，因為在感染期間會失去肌肉量，免疫系統需要分解肌肉中的蛋白質以獲取胺基酸，而胺基酸能製造荷爾蒙和酶，以進行免疫反應。英國國民保健服務（NHS）建議，康復期間每天宜食用3份手掌大小的高蛋白食物。

Kennie建議選擇優質蛋白質，例如瘦的家禽肉和魚，以減少飽和脂肪的攝入。另外，補充身體的能量也是重要的一環，她建議康復者多攝取澱粉類碳水化合物，例如粉麵、飯和薯仔等，目標在主餐中佔大約四分之一。她指，選擇未經精製、升糖指數較低、膳食纖維含量較高的澱粉類碳水化合物更理想，例如番薯、燕麥粥、糙米和麥包。

她引述中大早前發表一項研究指，腸道微生態失衡的新冠患者，8成都出現「長新冠」後遺症症狀。Kennie建議康復者多吃含益生菌的發酵食物和飲品，例如酸奶、泡菜、天貝、蔬果酵素飲品、酸種麵包和酸菜等。

腸道微生態失衡 易致長新冠

另外，亦要補充足夠水份，建議每天至少飲6至8杯水，因水能促進新陳代謝，可加快排走體內毒素，還可幫助紓緩與新冠肺炎相關的症狀，例如口乾和便秘。

Kennie又指，微量營養素對新冠患者康復後亦很重要，因水果和蔬菜含有最多樣化的微量營養素，建議每天進食5份水果和蔬菜。