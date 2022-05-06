鼻咽癌是華南地區常見的癌症，包括香港，惟傳統的放射治療復發率高，5年存活率低於20%。港大醫學院研究發現，γδ-T細胞的外泌體合併放射治療，至少可增加50%療效，減低腫瘤幹細胞對放射治療的抗藥性，而且能像「裝甲」般，在抵禦力強的腫瘤微環境中保持戰鬥力，維持雙重抗腫瘤功能，從而控制病情，預料最快需時2至3年完成臨床研究，及後可生產口服及生物製劑廣泛應用。

港大團隊準備開展臨床研究，盼日後可將外泌體大量生產成口服或生物製劑。

全球每年約新增逾13萬宗鼻咽癌病例，超過70%病例發生在中國東南部及東南亞地區，包括香港。根據衞生防護中心數據顯示，2019年本港鼻咽癌新症共有791宗，佔整體癌病新症總數約2.3%。

香港大學醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系教授涂文偉表示，早期鼻咽癌症狀輕微，絕大部分在晚期時，癌細胞轉移至淋巴才發現，而且5年生存期低於20%。他解釋，傳統的放射治療是首選，不過，腫瘤幹細胞對放療抵抗力強，故復發率高，而且容易出現副作用。

早期症狀輕 多晚期發現

由涂文偉領導的研究團隊發現，γδ-T細胞外泌體在體外試驗，可通過激活腫瘤細胞表面的死亡受體誘導凋亡；在小鼠實驗中，更可有效控制腫瘤生長，延長小鼠的生存期50%。

團體又發現，鼻咽癌腫瘤幹細胞CD44對放射治療具抵抗特性，與腫瘤復發及轉移有關，如果連同放射治療，可令鼻咽癌組織吸收γδ-T細胞外泌體增加1倍，從而促進T細胞進入腫瘤微環境，有效克制CD44的抵抗力，並在免疫抑制的腫瘤微環境中，保持其抗腫瘤活性。

如添裝甲彈藥 助打勝仗

涂文偉續指，近年免疫治療為癌症患者帶來新希望，不過對於固體腫瘤如鼻咽癌效果不大，主要因受制於腫瘤微環境。他解釋，腫瘤微環境是腫瘤細胞周圍的微環境，包括血管、免疫細胞等，其特性是抑制免疫反應，促進腫瘤生長，「腫瘤微環境就如一座城堡，要攻入去打勝仗，除要有士兵即放射治療外，亦要有裝甲及彈藥，即是外泌體」。

有關研究成果已於國際權威科學期刊《癌症免疫治療》發表，涂文偉表示，正聯絡香港及內地廣東作臨床研究，估計開展後最快2至3年完成，因製造外泌體毋須「客製化」，只需有一名健康人士抽取適量血液，再經「工廠」大量生產成口服或生物製劑即可，每400毫升血液可生產50毫克外泌體。