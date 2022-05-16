不少父母都會在嬰幼兒的餐與餐之間提供適當的小食，既能安撫他們情緒，亦可讓寶寶補充能量、營養及水份。然而，你懂得為寶寶選擇高質素的小食嗎？其實不同國際組織，例如本港衞生署、中國營養學會、美國和英國等地的衞生和保健部門均一致認為，不應在1歲以下的嬰兒食物中添加鹽、2歲和4歲以下幼童不應進食添加了糖的食物和飲料。

不過，最近消委會最近進行檢驗，發現市面出售的37款列明適合嬰幼兒的小食樣本中，發現大部分都不符合上述國際標準，很多都是「糖衣零食」！各位家長在選購嬰兒零食前不妨先參考以下報告，那就可以讓孩子吃得健康又開心！

圖片來源：消委會

乳酪粒、小蛋酥（小饅頭）最多糖！

坊間的嬰兒零食小巧可愛，更標榜含蔬菜、水果，或乳酪等健康食材，吸引家長選購。但消委會發現37個樣本中有29款的成分表標示添加糖、濃縮果汁等游離糖來源，當中13款更驗出「高糖」，以英美標準而言，是不適合4歲或2歲以下嬰幼兒食用。

日東乳酪小溶豆（藍莓）Blueberry Yogur Ball $42

（圖片來源：網上圖片）

在上述「高糖零食」中，含糖量最高的是「日東乳酪小溶豆（藍莓）Blueberry Yogur Ball」。它是乳酪粒小食，以每日攝取800千卡的1歲幼兒為例，1日內進食25克（即約1.3包），就會超出世衞建議的游離糖攝入量上限。雖然嬰幼兒小食的建議食用分量普遍不多，所以攝入的糖含量亦不算高，但經常食用高糖小食，容易令嬰幼兒偏好甜食。

森永 Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag $17

（圖片來源：網上圖片）

值得注意的是，很多家長都會給孩子小蛋酥（又稱小饅頭）當零食，貪其細細粒，感覺多吃一兩粒也無所謂。但其實報告發現，小蛋酥亦屬「高糖零食」，包括樣本中的「森永 Manna Pumpkin & Spinach Flavored Bolo Biscuit Bag」和「西村 Hello Kitty Cookies」，每100克零食就分別有30.4克和63.7克糖！另外，「小皮Little Freddie Organic Monkey Bites Biscuits With Raisin & Oat」提子餅乾樣本於包裝上聲稱沒有添加糖或鹽，但根據其成分表，該樣本已添加了11%屬游離糖來源的濃縮提子汁，各位家長選購時一定要睇清楚營養標籤！

下一頁：「無糖」、低糖零食樣本清單