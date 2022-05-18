春夏萬物生長，但旺盛的生命力，同樣刺激皮膚油脂分泌，令暗瘡和粉刺更易出現。有註冊中醫師指，受春夏雨水、濕熱影響，有4大體質尤其易爆瘡生粉刺。想回復美肌，除了飲食清淡、睡眠足及勤潔膚，還可用綠豆面膜祛濕清熱，幫助控油消痘。

董爽博士

港大專業進修學院高級課程統籌主任董爽博士指，中醫學認為人體生理變化順應四時，在冬季人體處於「閉藏」狀態，氣溫相對較低，皮脂腺分泌較不旺盛，因室外活動少致出汗亦少，皮膚新陳代謝會較慢。惟踏入春夏，萬物生長旺盛，皮膚腺分泌趨增，皮膚容易變得油膩，一旦代謝不及時，灰塵和油脂便會塞住皮脂腺口，形成粉刺及暗瘡。

董解釋，粉刺因皮脂分泌過盛，無法及時排走，在毛囊囤積而成；當皮脂腺有痤瘡桿菌繁殖，則會形成暗瘡，「兩者可同時出現」。在春夏有4類體質人士易出現肌膚問題，董指春夏日照長、活動增多，很多人較冬季夜睡，體質偏陰虛者若睡眠不足，會使虛熱加重，暗瘡更易紅腫。另因春夏雨水多，濕重者因屬脾氣虛，推動無力，致水液代謝緩慢，加重水濕在體內滯留，蓄積在皮膚或引發水腫，及導致頑固難消粉刺。

清淡飲食 多做運動 充足睡眠

春夏又濕又熱，體質濕熱者的皮膚容易變油膩，致暗瘡紅腫蓄膿，甚至出現「大爆發」滿面膿包。而肝鬱者易受壓力困擾，中醫認為心神主宰人體各種功能，一旦內分泌和代謝失調，除了易有暗瘡，亦更易暗啞出斑。

想解決問題，飲食先要清淡。董指，吃得清淡有利脾胃運作，有助吸收食物精華，排出水液代謝物，「例如冬瓜薏米豆腐泡湯、蒜蓉蒸茄子、芝麻油醋拌菠菜等，暗瘡多的人宜夏季進食。」

另要注意酒精、辛辣、甜食、油炸食物均會刺激皮膚腺分泌，暴飲暴食亦易傷脾胃，同樣會加重毛孔阻塞爆痘。

同時可多做運動，促進血液循環及皮脂腺代謝，改善膚質。並要保持充足睡眠，令人體新陳代謝加快可順利去舊生新。