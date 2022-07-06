不少人常感「肚脹脹」，以為是吃太飽或消化不良？有機會是「腸水腫」。有專科醫生表示，輕症的腸水腫可由病毒性腸胃炎引起，由腹瀉變便秘，部分人誤以是吃止瀉藥功效，一般數日即可自行痊癒；惟較特殊情況，則可由心臟、肝或腎衰竭引起，需緊急求醫。

腸胃科專科醫生吳昊

腸胃科專科醫生吳昊表示，輕症的腸水腫可由病毒性腸胃炎引起，常見為諾如病毒及輪狀病毒，每周都會接獲約1宗個案。腸胃炎出現腹瀉及嘔吐多日後，會因腸道發炎引發腸水腫，由腹瀉變便秘，以及消化不良、肚脹、胃口差的情況，「不少人誤以為是吃止瀉藥引起」，其實是腸胃炎的後遺症。

一般2至3日後 可自行痊癒

他續指，治療方式仍要視乎體質，「看可以餓（無胃口）幾耐」，如較年輕患者，身體良好，一般2至3日後可自行痊癒；但若較體弱的長者或長期病患者，則有機會誘發併發症，如低血糖、營養不良、昏迷等，需入院補充營養。

另他表示，較特殊的情況是由心臟、肝或腎衰竭引起的腸水腫，主因蛋白質不足而誘發。患者會胃口欠佳，身體輸送蛋白質的能力下降，致肌肉流失，體重會在1個月內暴跌，「一般氣脹排氣（放屁）後就無事，但腸管道收窄，排氣後依然會不適」。

特殊例子 或心肝腎疾病引起

他說，最近曾有個案身形偏瘦，但肚子脹大，開初以為因肝臟欠佳出現積水問題，惟經診斷後確實是腸水腫，由腎病引起。他解釋，患者大量蛋白質經尿液排出，即「蛋白尿」，導致血液中的蛋白質不足，需轉介腎科治療。

他又指，近日有部分人接種新冠疫苗後，引起免疫失調，誘發腸道發炎的腸水腫，同樣有便秘、消化不良、肚脹、胃口差的情況，恢復時間會較長，一般一個月內會自行痊愈。