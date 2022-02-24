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24/02/2022

在家抗疫：德國健康飲食品牌登陸！即點即製無添加Salad Bowl、三文治、咖喱，一按送上門！

#素食 #健康 #餐單 #沙律 #飲食 #Food Map #外賣 #純素 #Fitness #抗疫 #dean&david
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  • Charmian Li

Text: Charmian Li

　　2020年首波疫情時長時間留家，大家喜歡花點心思「煮飯仔」、自學烘焙，保持家居儀式感；去年疫情緩和，則愛上Staycation，在酒店度假之餘，到米芝連星級餐廳品嘗各式美食；今年第五波爆發，政府再次禁堂食，要度過在家抗疫的日子，真的再沒力氣、心機，飲食上亦只求簡單、方便、快捷，外賣自然成為不少人解決一日三餐之選。

 

　　都市人成為「外吃一族」，絕不是新奇事，但不少人都擔心常吃外賣，營養價值不足也容易攝取太多味精；其實市面上現時有很多健康天然的外賣美食，好像來自德國的健康食品品牌dean&david，最近也登陸香港，客人只需透過網站或手機應用程式下單，足不出戶便可享用一系列招牌健康美食。

 

 

　　dean&david於2007年創立，一向標榜餐點新鮮、天然、健康，其靈感來自世界各地的特色美食，包括紐約的沙律碗、東南亞的咖喱及澳洲的海鮮等 ，團隊堅持採用優質、天然和有益健康的食材製作之餘，亦備有純素飲食、肉食、海鮮或甜食等，適合各種飲食習慣的人士。而且所有食品均無添加任何增味劑、人造色素或防腐劑，令人吃得安心。

 

　　今次 dean&david登陸香港，供應招牌沙律、穀物碗、三文治、 咖喱等食品，食物於西營盤的雲端廚房即點即製，保證新鮮。

 

純素之選：全植鷹嘴豆丸碗 (純素及不含乳糖) $88

鷹嘴豆丸、鷹嘴豆泥、石榴籽、紅菜頭、青瓜、甘筍、薄荷葉、藜麥飯、沙律菜、檸檬薄荷醬

超級食物之選：三文魚牛油果碗 $138

MSC認證煙三文魚、牛油果、毛豆、紅菜頭、脆乾蔥、芫 荽、芝麻、藜麥飯、沙律菜、醬油芝麻醬

素食之選：巴黎風情沙律 (素食及無麩質) $108

法國山羊芝士、葡萄、三色甜椒、合桃、蜂蜜芥末醬

輕食之選：雞胸肉牛油果三文治 $78

黑麥穀物法包、美國走地雞胸肉、牛油果、菠菜苗、蕃茄片、羅勒、風乾蕃茄醬

健康甜品之選：芒果椰香米布甸 (素食) $38

椰香米布甸、新鮮芒果粒、椰絲

 

　　dean&david全新外賣餐單，由今日起每天早上11時30分至晚上9時供應，顧客可透過 foodpanda 網站或手機應用程式下單！

 

查詢：dean&david

 

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