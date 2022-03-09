兩年前疫情一開始時候，我寫過專欄文章提醒大家疫情期間別節食，當中提到節食會缺乏蛋白質而導致免疫力薄弱。現在第五波疫情令大家運動量大減，再加上居家工作，體重可能開始上升。近來視像諮詢客戶當中，我發現以節食低脂減肥居多，亦有人用代餐奶粉及能量棒（其實亦屬節食的一種）；只是嚴控熱量，卻導致蛋白質不足，及脂肪不足。蛋白質的重要性我在專欄文章與寫過無數次，今天就討論脂肪。

身體需要脂肪的

身體多個主要功能是需要脂肪才能順利進行的。當中的一個主要功能，就是輔助營養素吸收。相信你也聽過水溶性營養素，這些營養素需要有水才能吸收到的；另外一款，就是脂肪溶性營養素，包括維他命A、D、E、K。當飲食缺乏脂肪時候，都對於此四款營養素之吸收有負面影響。換句話說，當缺乏脂肪，不但引致因脂肪不足的症狀，亦會間接導致此四款脂肪溶性營養素不足。

另外，身體每個細胞膜都需要脂肪去維持的，而當中兩個身體器官—腦部及眼睛，更需要大量脂肪。此兩個器官同時都需要DHA及EPA，兩款都屬於為奧米加3脂肪，去維持腦部、中樞神經及視網膜健康。兩款奧米加三都不能在身體製造的，一定要從日常飲食攝取才足夠。

除了身體細胞膜需要脂肪，荷爾蒙亦需要脂肪去製造的，特別是性荷爾蒙（雌激素及睪酮）。

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