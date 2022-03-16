天氣回暖提醒著大家是時候「還債」了！冬季的火鍋、聖誕大餐及新年的蘿蔔糕，加上WFH，整天待在家中坐著，讓人囤積不少脂肪，相信不少女生為著走樣身型而煩惱吧？想到甚麼方法減肥沒有？不妨試試鄭秀文演唱會前必喝的減重蔬菜湯，有傳王菲也是靠它保持前多年的完美身形！該蔬菜湯還經過梁漢文的真人測試，在演唱會前以7天成功減重6kg，很適合新娘、或者需要在短期內有減肥的人。若想減肥過程沒那麼痛苦，也能試試日本減重作家藤靜香江持之以恆的蔬菜湯進食法，一邊享受營養美味湯品，一邊減肥！

鄭秀文的快速「縮水」蔬菜湯

女明星的減肥蔬菜湯其實早有傳聞，不過梁漢文在他的YouTube Channel實證了這個秘方。他在演唱會前向鄭秀文求救，鄭秀文大方分享了她每次演唱會前都會飲的減肥蔬菜湯，她說該蔬菜湯能快速讓人「縮水」，連肩膀都會瘦，不過就未必能減少脂肪。減重的7日內蔬菜湯會是主要食物，煮一大煲蔬菜湯，在任何感到肚子餓的時候就可以進食，在特定日子還能搭配少量其他食物。這個蔬菜湯材料簡單、經濟，煮法亦很容易，就算不懂下廚的人亦能成功製作。

雜菜湯材料及製法

材料：

6個大洋葱（或9個普通大小） 、4至6個番茄、1個大椰菜、 3個青椒、1 棵芹菜、適量鹽、胡椒、芫荽

製作：

將所有蔬菜切成小塊、加大半煲水、大火煮15 分鐘，再用慢火煮約45—60分鐘，煮至雜菜軟熟。（如用真空煲，大火煮滾後，放進真空煲一小時便可）

食用方法：

任何時間、肚餓時任食

極速縮水大法 7日餐單

第1天

全日進食雜菜湯 ，可飲用不含糖的茶、咖啡，如忍受不住可以吃少量水果，但不能吃提子、西瓜及香蕉。

第2天

可進食雜菜湯及生或熟的綠色蔬菜，不可吃含澱粉質的蔬菜，例如的豆類或粟米。如非常肚餓，晚餐可以吃一個焗薯仔，但不可吃水果。

第3天

混合第1、2 天吃水果、雜菜湯及蔬菜進食，但不能吃薯仔。

第4天

進食雜菜湯，亦可吃香蕉及脫脂奶，但香蕉不能多於8隻。

第5天

進食至少一餐雜菜湯，可配合全日不多於12安士牛、雞、豬肉、6至8個新鮮番茄、 飲用6至8杯水。

第6天

進食至少一餐雜菜湯，可配合肉類及綠色蔬菜。

第7天

進食至少一餐雜菜湯，可配合紅米及無糖份菜汁或果汁。

蔬菜湯真的能有效減肥嗎？

蔬菜的卡路里很低，同樣是100卡路里，相當於一包梳打餅、半塊曲奇或者1/3菠蘿包，但這湯卻有一大碗蔬菜，加上蔬菜湯的煮法健康，因此即使吃很多，卡路里依然比起都市人的三餐更低。

不過，有營養學家認為蔬菜湯的營養不均衡，沒有足夠的澱粉質、蛋白質及脂肪，長期進食可能會讓人不夠營養，或會感到疲倦、虛弱。不足夠的蛋白質攝取也會讓人流失肌肉，從而降低新陳代謝。大部分蔬菜屬高鉀質食物，可令身體排走多餘水份，所以磅數會下降得快。不過，只是減走身體多餘的水份，而不是健康地減少脂肪。因此鄭秀文亦說這是短期縮水的方法，並不能減脂。若想更持之以恆地減肥，不妨試試日本減重作家藤靜香江的蔬菜湯進食法吧。

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