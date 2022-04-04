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04/04/2022

抵抗力、儀式感Up！Stay Home自製3款夢幻打卡特調：Golden Latte、紫藍Smoothie、百變蘋果醋Mocktail

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  • Charlotte Tsui

Text: Charlotte Tsui

　　最近不少人都擔憂感染Omicron，因此也開始重視到自身免疫力。想提高免疫力，除了多做運動，亦可以從飲食方面入手，最普遍認知就是多吃含豐富維他命、礦物質及減低發炎的食物。又是不外乎吃水果？吃Superfood？最近常常在家工作，編者想打破沉悶，找來3款製作方法十分簡單的健康飲品，不但有助增加抵抗力，而且視覺滿分，能增加生活的儀式感，提升在家工作的好心情！

 

#1 濃濃香草味：Golden Latte

 

　　薑黃牛奶在印度並不是甚麼新鮮事，印度人從小喝著媽媽做的薑黃牛奶長大。近年飲品在外國漸流行起來，他們用咖啡沖調法製作這個傳統印度飲品，讓它變為精美的Golden Latte！在金黃色的牛奶上，漂浮著一層綿密奶泡，薑黃Latte光是外觀都讓人感到療癒。

 

Source /  Downshiftology

 

　　這兩年相信大家對薑黃並不陌生，薑黃素可以通過調節炎症信號來改善某些自身免疫性疾病。它也是一種有效的抗氧化劑，可以對抗自由基，甚至可以幫助防止普通感冒。將它再與牛奶以及少許胡椒、肉桂一起煮熱，最後加入自己喜愛的甜味，一杯抗發炎、提升免疫力的暖心飲品便製成了！

 

Golden Latte

 

材料：

200毫升 牛奶

適量 薑黃粉

適量 肉桂粉

一小撮 黑胡椒

 

製作：

1.    將牛奶倒入小鍋中，以中火加熱。

2.    添加適量薑黃粉、一小撮黑胡椒（有助於身體吸收薑黃素）、肉桂粉（另一種天然抗炎藥）和你喜愛的甜味調味劑。

3.    將材料慢慢攪拌，用小火煮10分鐘，讓味道全部融合。

4.    若你有咖啡起泡機，可以使用它簡單製作奶泡並拉花。若家中沒有起泡機，亦可以用手動攪拌棒將少量薑黃牛奶打到起泡，並倒在薑黃Latte上。

 

　　可按自己的喜好在調配薑黃latte的材料，例如加入其他你喜愛的香草、薑汁，素食者亦可以使用杏仁奶、燕麥奶機椰子奶代替牛奶，調製屬於你的特調薑黃Latte吧。

 

 

下一頁：細膩、香甜又冰涼：香蕉藍莓奶昔

 

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