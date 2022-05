植物奶較健康?罐頭食物缺乏營養?無論身處香港,還是在外國生活,我們都接觸到不同的飲食信仰。這些說法是有科學根據的習慣,還是只是道聽途說的迷思?本周讓我們一同了解,5個外國人對飲食的誤解。

溝酒更易飲醉?

相信每次你想買醉時,總有朋友建議,你可以將不同的酒混合,使自己更快飲醉。可是「溝酒更易醉」這個說法,真的有科學根據嗎?英國有這樣一句說話︰「Grape or grain, but never the twain」。「Twain」是「孖」的意思,全句是指紅白酒或啤酒都不成問題,只要不是「打孖上」。

酒醉的主因是缺水和荷爾蒙改變,飲用酒精含量愈高的飲品,愈容易飲醉。而「溝酒」這個行為,令人更容易接觸烈酒,因此攝取更多酒精。因此,只要控制酒精分量,溝酒不會令人更易飲醉。

