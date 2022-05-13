最初跳funky dance的時候（約10年前），老師的playlist有幾首李孝利的快歌，再看她的MV，我覺得她又甜美又sexy，現場表演又有壓台感，國民妖精當之無愧啊！一直都覺得她超美，亦有留意她的動向，婚後她搬去濟洲，4年後復出拍攝《孝利家民宿》到去年與Rain和劉在錫的《SSAK3》 和其他資深女歌手組成的《退貨遠征隊》，還有現正播映的《首爾Check in》。

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李孝利在《首爾Check in》 與不同的朋友見面聚會，談及很多演藝圈的往事，也談及現階段的生活態度，看到她落落大方地面對自己的人生階段，毫不避忌在鏡頭前素顏，但一上妝就自帶氣場，光芒四射，節目中和嘉賓（老朋友）的互動率性自然，間中講兩句中年危機的玩笑，更覺得她沒有大部分美女「不許人間見白頭」的憂慮，即使是大齡女子也有一套健美智慧，值得終有一天會成為大齡女子的大家參考。

李孝利於2017年復出拍攝綜藝，從華麗舞台到樸實無華的郊外生活，常以素顏或淡妝出鏡，毫不掩飾自己面上的皺紋，自然優雅地展示歲月痕跡，得天獨厚當然是主要原因，但在好山好水的環境生活，日常甚少化妝，也少用護膚品，只是間中使用即製天然面膜，雖然歲月有留下痕跡，但都被那由心而發的甜美笑容搶去焦點，所以記著：「即使世界很煩，但你要很可愛」。

李孝利近日在化妝師好友Hong Hyun Jung 的YouTube頻道針對「美貌」分享自己的想法，首先她坦承自己是美女，從小到大都沒有因外貌問題而焦慮。Hong Hyun Jung 認為美麗是源於自信，在自己的世界中尋找獨得的魅力，但李孝利並不認同， 「外貌就只是外貌，誠實地說某程度而言外貌是天生的，同時亦是取決於你願意為外表付出怎樣的努力，特別在40歲後，是建基於你怎樣去活出自己的人生。我不同意別人說美麗源於自信，因為那只代表一個充滿自信但外表不美的人。我認為所有人都是漂亮的，每個人都有長處和短處，可是並不是所有人都真正認識自己的優點，所以最重要是發掘自己的長處，並努力去突顯這些長處。」她以自己為例子，她的腿比例上較短，但沒有自暴自棄，反而努力去改變，讓缺點變成動力，推動自己活出更好的一面。

今時今日，社交媒體傳達不少歪曲的審美觀，很多時會影響到觀眾不自覺地自卑甚至因而自大而做出過激行為。雖然外貌是天生的，但氣質卻是後天賦予，單是自信不會令人變美，了解自己的長處短處，學會打扮、努力運動，在生活中尋找樂趣，才會令成為一個充滿魅力的人。

2020年，41歲的李孝利參加綜藝節目《玩甚麼好呢》，跟劉在錫及Rain 組成夏日限定組合「SSAK3」，並以新人「Linda G」身份二次出道。這三位「老藝人」組合在《M! Countdown》獲得第一名！李孝利更因此締造紀錄，成為從1990年代、2000年代、2010年代到2020年代都有第一名成績的史上第一人。

她去年再度踏上《2021 MAMA》舞台，擔任主持人和壓軸表演嘉賓，與來自《Street Woman Fighter》的8個組合同台演出。火辣完美身材再加上她與生俱來的舞台魅力與氣勢，完美演繹「女王駕到」，引發粉絲留言盛讚「不愧是天后」、「果然是GOD孝利」。

緊實身型比繃緊面皮更能展現活力，即使甚少幕前演出，李孝利對身型管理都十分注重，每日都瑜珈兩小時（當然並非人人可以），長年多菜少肉，保持完美體態，她在《首爾Check in》和嘉賓一起練習拉筋，「年紀漸長，拉筋非常重要啊！」雖然大家被逼多留在家，也要抽時間做瑜伽、拉筋伸展或簡單運動啊！

李孝利在綜藝節目中不時會分享保健習慣，在《Magic Eye》節目中公開特殊的扁豆減肥法，小扁豆也因此在韓國引發熱議。小扁豆富含膳食纖維，是香蕉、蘋果等高纖水果的數十倍，也具有多元性的胺基酸，每餐部分替代白飯，能達到清腸消腫的效果。平日她只吃蔬果及海鮮，因為海鮮的脂肪含量較低，而且豐富的蛋白質能幫助肌肉生成。

此外，李孝利習慣每天早上喝一杯普洱，她認為喝普洱茶能令前一天吃的東西會完全消化，接著身體會很輕鬆無負擔，更有分解脂肪及幫助排便的功效。