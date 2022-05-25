進入夏季增肌減脂全盛期，大家又開始搜購牛油果了！在超市，牛油果大多數都可以逐個選擇，有時就一袋裝。買一袋裝好處是便宜一點，但比較難控制生熟情況。買了一袋較生的牛油果，回家後應怎催熟？

牛油果並非樹上熟

在EatClean同學會Facebook群組中，很多時都有同學為牛油果太熟或太生而煩惱。

我們買蔬果通常都喜歡選擇樹上熟，讓人感覺新鮮。牛油果剛好相反，全部都並非樹上熟的，這是牛油果植物本身的特質。有時候牛油果吊在樹上，可能長達12個月都不會熟的。牛油果種植場通常會在外皮塗上一層蠟，防止水分滲入；有時候種植田地也會塗上一層阻止成熟的化學物質，以減緩熟成速度。這層物質通常有效維持約二十天，以方便運往世界各地。過了二十天後，牛油果就會受周圍環境影響，開始熟成。

3個有效催熟牛油果方法

最好的方法，就是買較生的牛油果，然後回家自己催熟。準備一兩個在一兩天後進食，而其他則約在三四天後進食，那麼就不會有一堆牛油果同時熟成。

1 ／ 放在香蕉旁

適合：24至48小時內進食

香蕉跟牛油果一樣，本身會產生大量乙烯氣體的。放牛油果於香蕉旁，會被香蕉所產生的乙烯氣體激發，而自己亦會增加乙烯產量，加速熟成速度。室溫環境下與香蕉放在一起，牛油果可於一至兩天內完全成熟。由於速度快，所以建議此兩種生果放在當眼地方，勿讓自己忘記檢查。

如果沒有香蕉，用蘋果或梨也可以，不過這兩款水果的乙烯釋放量則較香蕉少。

2 ／ 放入紙袋或用乾淨報紙包著

適合：三至四天後進食

牛油果本身會釋放乙烯氣體的，所以如果將牛油果放入透氣的紙袋內，就可以進一步增加乙烯產量，可加速熟成。視乎室溫溫度，用這個方法大約可以三天將牛油果催熟。

3 ／用保鮮紙包住

適合：切開了才知未夠熟

牛油果愛好者亦都應該經歷過最少一次，就是切開了才知道仍未夠熟。遇上這個情況，最好的方法就是將已切開的牛油果再合起來，再用保鮮紙包起外皮去防止水分流失。另外，由於曾經被切開，所以需要入雪櫃。放入了雪櫃，乙烯氣體排放就會減慢，通常都需要四至五天才有機會可以熟成。

切開後可否用焗爐焗熟？

基本上熱力只能夠將牛油果質感變軟，不過其實並非將其催熟，所以味道同生的一樣，並沒有普通牛油果的濃烈風味，只是口感變軟而已。