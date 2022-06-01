控制好血糖，無論是對於健康人士、減脂人士、還是糖尿病患者，都是生活的關鍵，而健康飲食，就是控制血糖中最重要的一環。之前的研究曾證實過，早餐前飲一杯蛋白質補充飲品，可改善餐後血糖水平，尤其是對二型糖尿病患者最有效。可是，這個益處多證實於醫院環境，或於嚴謹臨床實驗才實行到。再者，於這些研究當中，病人所飲用的蛋白質飲品含量極高，有時每杯甚至高至55克蛋白質含量。如果普通人在家中，究竟是否能得到同樣效果，之前仍是一個迷。就剛剛公布的一項英國研究報告，就針對普通家中飯前補充，是否一樣有好處這個問題進行實驗及分析，結果是令人鼓舞。

餐前補充蛋白質，有助穩定血糖

英國研究人員找來18位乙型糖尿病患者，連續七天早午晚三餐前10分鐘，飲用一小杯蛋白粉補充飲品。這款補充飲品只是100毫升（即少過半杯），每杯提供15.6克蛋白質，3克碳水化合物，約100卡熱量。七天後參加者會進入第二期測試，餐前亦要飲用相約味道及口感、但並不含蛋白質的飲品，提供3.9克碳水化合物，只提供40克熱量。參加者於這兩段時間其他的生活習慣不變，糖尿病藥物分量亦不變，三餐飲食可自行選擇，每位參加者身上都佩戴血糖監察儀。

結果顯示，餐前先飲用高蛋白飲品期間，參加者：

● 全日整體血糖水平都較穩定

● 全日於正常血糖水平時間多兩小時

● 每天的平均血糖水平低0.6mmol／L

令人雀躍的結果

有這樣的結果，最大的原因可能是餐前先飲用蛋白粉補充飲品，可減慢其他食物吸收時間，從而防止血糖飆升。另外，餐前首先補充蛋白質，可令身體先釋放出飽肚感荷爾蒙，令身體感覺肚飽了，從而立即減少進食量。

上面的血糖數據好像大不了，但其實對於糖尿病患者來說，這個改善屬於顯著的。每天平均血糖水平低0.6mmol／L，即是約一成了！只靠飲食、不增加藥物分量，已有此幅度的改善，對於剛剛踩界的糖尿病人來說，這個改善就等如從高血糖返回正常血糖水平一樣。

另外，這個研究亦是第一項於正常生活下進行的研究，而非在醫院或嚴格控制飲食下進行。換句話說，參加者只是三餐前飲一細杯蛋白質補充飲品，其餘時間做甚麼、吃甚麼、吃多吃少，完全沒有控制的。在此環境下，全部參加者的血糖水平都有明顯改善，的確令人鼓舞的。

血糖不穩者應否立即跟隨？

雖然結果令人雀躍，但暫時別照辦煮碗。首先，研究參加者人數非常少，且研究期亦只是七天，需要更大型研究（及更長研究期），才能定斷這樣的方案是否可行。

但基於本研究結果，我建議血糖不穩或糖尿病患者可嘗試以下其中一個方法。然後餐後每兩小時用血糖機測試，看看是否對你自己也有一益處。

● 跟此研究測試：餐前飲用一小杯含約16克蛋白質（100卡熱量）蛋白粉補充飲品，然後才進食食物。要達到16克蛋白質但低過100卡，一定要用蛋白粉才能做到；用牛奶（要最少兩杯）或植物奶（最少要數杯）才能達16克蛋白質。

● 先進食蛋白質食物：即是我之前在著作提過的「先蛋白、後其他」。首先進食餐中的蛋白質食物，然後才進食蔬菜及澱粉食物。