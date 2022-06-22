夏天到臨，近來的客人多數都是同減肥有關，而大部分都是自己嘗試減肥失敗後，希望有專業人士幫手。閒談中，有些人都會說：以前我這樣減肥能成功的，為何現在用同一個方法卻唔work？

隨年齡增長出現的身體變化

她們都說，以前廿幾歲（或結婚前）減肥可以很極速。可惜，這句句子的重點是「廿幾歲」。到了大約40歲，荷爾蒙慢慢轉變，代謝率亦可能減慢，身體開始肌肉流失；再加上，生活的轉變（例如已生了兩個小孩），令你減少了活動量。多個因素加起來，其實身體並不會像20多歲時候所需這麼多能量。所以即使你飲食習慣如廿多歲時候完全一樣，你都會增磅。

當步入40歲，無論你有否定期運動，都要多加注重以下3個微小的飲食習慣，助你成功修身。

1／多飲咖啡或茶

十幾20歲時候，喜歡喝甚麼就喝甚麼，身體及體重都不覺有太大轉變；可是二十年後的你，就不可以了。主要原因是，飲料與食物不一樣，我們一天要飲六至八杯液體。如果經常隨便選擇這幾杯飲品的話，年月日累積下來，始終會有一日見到負面影響。所以，有水的話就飲水，因為清水永遠是最好的；咖啡或茶，主要是針對不想飲水的時候。因為咖啡及茶都含咖啡因，研究顯示咖啡因可幫助輕微提升代謝率，如你正在積極增肌減脂，這兩款飲品有助針對已囤積的體脂。

2／三餐定時

這個習慣，並非如你想像這麼簡單。能夠三餐定時，可防止身體提早進入平台期。

20多歲， skip早餐又可，連續幾晚半夜食宵夜，也好像沒太大影響，仍然可睡得好食得好。可是隨著年紀漸長，荷爾蒙分泌也有改變。某些荷爾蒙（例如飢餓荷爾蒙）會因微小的飲食不定時引發過多分泌，可能有時只是遲了1小時食早餐，身體就好像感覺饑荒一樣；又有些荷爾蒙（例如胰島素），需要更大的碳含量，才可觸發分泌。所以，少許的飲食不定時，所誘發的後果比以往大。現在要成功瘦身，三餐需要定時，令身體習慣及準確預測到你何時進食，從而利用之前儲存的能量去用於身體各種機能。但如果不定時，身體因為預計你又隨意地進食不夠，從而留著儲存的脂肪細胞有待不時之需；當這個情況出現，很難成功減脂。

3／早餐主角改為高蛋白食物

說到成功修身要三餐定時，最重要的早餐，更加就要選擇健康及有助減脂的飲食習慣。很多人的早餐都是偏重澱粉質食物的，例如多士、通粉、Cereal麥片等。麵包、即食麵、早餐穀物片、muffin、三文治、菠蘿包、通心粉、米粉等全都是早餐的最大份「主角」。將早餐主角改為高蛋白食物，同時減少澱粉食物的進食量，有助穩定往後12小時的食慾，減少對甜品的渴求。

常見早餐蛋白質食物包括雞蛋、牛奶、豆奶、焗豆、雞塊、豆奶、魚柳、花生醬等。更多早餐蛋白質資訊可參考我這篇以往分享過的專欄文章。