「新年快樂呀！」Joyce說。

「新一年開始，祝你身體健康。」我說。

「是呢，希望不要常常在診所見面吧。」Joyce苦笑道。

「除了治病，養生保健都是中醫的強項。在診所見面不一定要生病，例如三伏天灸、三九天灸，都可來診所貼藥呢。」我說。

「倒也是。這幾天下雨，天氣變得冷。」Joyce說。

「今年初四就是立春了。立是開始，春則有春天、蠢動之意，立春是一年二十四節氣中第一個節氣，代表春天到了，萬物萌生，開始有了生氣。

春生、夏長、秋收、冬藏。春天由立春至立夏前，是能量升出地面的時候，然後水液跟隨。這時，春天的溫暖還未到，冬日的寒意仍在，故感覺仍然寒冷。」我說。

「那麼飲食作息有何要注意？」Joyce問。

「五行中，木日曲直。『曲直』是指樹木的生長形態，為枝幹曲直，向上向外周舒展。引申為具有生長、生發、條達舒暢的意思。肝主疏泄，我們要保持心境開朗，讓氣血運行暢順。

飲食方面，以調肝為首選，可以吃當歸。當歸性溫，味甘、辛，入肝、心、脾經，具有補血活血、調經止痛、潤腸通便之功效。

不要以為春天不能補腎。如果過分升散之後，下身氣血則容易空虛。可以吃些補益肝腎的食物，如淮山、杞子和圓肉。淮山，即山藥，性平，味甘，入脾、肺、腎經，有益氣養陰、補脾肺腎、固精止帶的功效。杞子，正式名稱為枸杞子，性平，味甘，入肝、腎經，能養肝明目、補腎益精。圓肉，即龍眼肉，性溫、甘，入心、脾經，有補益心脾、養血安神的功效。

天氣乍暖還寒，脾胃功能佳才能適應天氣變化。因為補脾不可少。紅棗和生薑是健脾好拍擋。紅棗，中醫學名為大棗，性溫、味甘，入脾、胃經，有補中益氣、養血安神、緩和藥性的功效。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳。

新春大家喜歡吃雞。雞性平，味甘，入肝、腎、肺經，能溫中補脾、益氣養血、補腎益精、清虛熱。老母雞補益又補血，補虛功效更佳，記謹早點訂購。」我說。

「新鮮雞煲出來，湯特別鮮甜。」Joyce說。

「過去兩年我們常常戴口罩，很難看到笑容。希望新一年大家笑口常開，平安喜樂。」我衷心祝願。

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