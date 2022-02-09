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09/02/2022

睡眠足、心情好，提升正氣防受邪氣感染！「預防感冒洋葱湯」健脾益氣，去痰止咳

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　　「天氣忽冷忽熱，很容易生病。」Vivian說。

 

　　「立春到了。一年廿四節氣，周而復始。春屬木，木日曲直，春天是樹木發芽新生、生長的季節。春天主升發，即由立春至立夏，是大自然的能量由底慢慢升出地面的時候，然後水液跟隨，所以大地漸漸暖和又潮濕。我們身體也跟隨這個規律。這個過程的發生是漸進式，不是一時三刻就起強烈變，所以變化時會乍暖還寒。」我說。

 

　　「昨天很冷，今天又暖一點。」Vivian說。

 

　　「穿少一點又會著涼。黃帝內經云︰正氣內存，邪不可干。正氣可以理解為身體的免疫力，這是與生俱來的。我們應提高自身正氣，減低受邪氣感染的機會。只要身體運作正常，正氣就足。」我說。

 

　　「有沒有具體做法？」Vivian問。

 

　　「有兩件事，一就是睡眠，二就是心情。首先睡眠充足，最理想為晚上十一時以前就寐。睡眠就像手機充電，充電夠手機才能發揮功效。睡得夠我們才精神奕奕，正氣足。

 

　　另一方面就是心情要好。心情欠佳，鬱鬱不歡，氣血運行不暢。聖經也說︰喜樂的心乃是良藥。從事臨床工作多年，聖經這句話真是至理名言。樂觀的人很少生病，就算生病也很快痊癒。

 

　　和春天相應的為肝。肝主疏泄，心情好才能讓體內氣血升發。」我說。

 

　　「吃方面呢？」Vivian問。

 

　　「飲食方面，要氣血足，首先要健脾。所以健脾益氣為主。介紹一款預防感冒湯。洋葱和蒜頭為常聽殺菌食物。洋葱味辛甘，性溫，具有祛痰、利尿、潤腸和解毒殺蟲的功能。蒜頭，即大蒜，性溫，味辛平；入脾、胃、肺經，溫中健胃，消食理氣，解毒殺蟲。

 

　　健脾可以吃生薑和紅蘿蔔。生薑性溫，味辛，入肺、脾、胃經，能發汗解表，溫中止嘔，溫肺止咳。紅蘿蔔性平，味甘，入肺、脾經，功效包括健脾、化滯。

 

　　還可以吃雞蛋性平，味甘，入心、胃，能鎮心、安神、益氣。這些材料可以煲成一款時令預防感冒湯。」我說。

 

　　「回去就煲。」Vivian說。

 

下頁睇洋葱湯點整

 

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