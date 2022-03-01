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01/03/2022

不知不覺3月了！安撫疫情不安心情：DIY「軟滑椰絲全麥麵包」

#識食 #素食 #不安 #DIY #麵包 #軟滑椰絲全麥麵包 #疫情 #食譜
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　　睜開眼睛，不知道自己身處哪裏；看看窗外，滿是密密麻麻的大樓；擦一擦眼睛，定一定神，確定一下目前的所在地。跟所有香港人一樣，經歷了心情起伏不定的這兩個月。確診數字，由每天個位數，升至一天過萬的確診案，說真的，不敢相信從媒體上所看到的，「這是真的嗎？！」

 

　　六點過後的銅鑼灣，中午還是人來人往的地區，人流明顯的變得稀疏。「我想要一份咖喱蔬菜意大利麵。」餐廳的門外，張貼著外賣八折優惠的海報。店員賣力地向站駐門前的人門拉客，餐廳門前的路上站滿了等待外帶的人。不得不上班夜歸的我，在不能在內用餐的晚上，只好先餓著肚子，靜候著外帶號碼的叫喊，然後以最快的步速，把它拿回家裏吃。

 

　　「我們呼籲市民，盡可能留在家中。」 新聞平台，重複地播放著疫情最新的資訊。超市裏，蔬菜架上空空如也。菜市場，擠滿了前來購買冷凍肉塊的人們。藥房內，穿梭著扛著大包小包消毒用品的客人。面對疫情的爆發，未知的發展，大家臉上難免顯露了一絲的不安。「究竟要來到甚麼時候，疫情才能紓緩下來呢？」

 

　　就在此時，忽然驚覺，已經來到三月了……

 

下頁睇「軟滑椰絲全麥麵包」點整

 

 

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