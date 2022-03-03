自去年底Omicron 開始於全球各國傳播，中國全國各省市嚴陣應對，防疫情重囘爆發。

深圳市衛生健康委員會於今年1月19日印發一份《深圳市2022年預防冬春季新冠肺炎等疫病中醫治未病指南和專家共識的通知》予市内各區衛生健康行政部門，委屬各單位，社會辦各醫院，中醫藥相關社會組織，依通知指引參考執行。深圳鄰近香港，地理和天氣環境相差不遠，其防疫細節足可參考。

印發全文如下：

為充分發揮中醫藥在冬春季防控新冠肺炎等疫病中的作用，進一步保障民眾健康，我委組織市中醫治未病質控中心、市中醫藥學會傳染病專委會和王琦院士、國醫大師“三名工程”專家團隊等有關專家，結合本市2022年冬春季氣候及疫病致病特點，制定了《深圳市2022年預防冬春季新冠肺炎等疫病中醫治未病指南和專家共識》。

請市、區基層中醫藥和治未病工作指導中心協助市區衛生健康行政部門，跟進市屬單位、本區醫療機構新冠疫情中醫藥防控工作情況，並於2022年2-6月期間每月5日前收集匯總所轄單位中醫藥防控工作情況，向市中醫治未病質控中心回饋。請市中醫治未病質控中心匯總全市情況報我委。

《深圳市2022年預防冬春季新冠肺炎等疫病中醫治未病指南和專家共識》

從中醫觀點來看，人體感染疫毒而發病，其內在因素是人體正氣不足，也就是中醫所說的“邪之所湊，其氣必虛”。中醫宣導防控疫病對內要調神攝生、首貴靜養，情緒平和、減少恐慌憂慮，對外要順應天時規律作息、健康飲食、調暢氣機，提升免疫力，同時要做好安全防護，抵禦疫毒入侵，正如孫思邈《千金要方》所言：“避疫氣，令人不染”。中醫學強調因人、因時、因地制宜。

深圳地處華南，冬春降雨較少， 2022年（壬寅年）上半年氣候特點——木運太過、少陽相火司天，天氣乾燥，易出現風火偏旺、燥邪肆虐，故防疫重點應扶正並針對風、燥之邪。中醫治未病強調關口前移，預防原則是早預防、早診斷、早隔離、早治療、扶正氣、重祛邪、防傳變。

本指引和專家共識依據國家、廣東省和深圳市有關新冠肺炎診療、預防、康復防控相關方案、指引和專家共識，結合深圳市2022年冬春季氣候特點和疫病臨床特點、防疫經驗和防控形勢制定，從中醫藥預防、康復、外治、調護等方面提出相關指導意見，供各級各類醫療機構醫務人員和社會民眾參考。

（iStock圖片）

一、基本預防方法

（一）中藥預防湯藥

1、防感湯

藥物組成：黃芪5克、黃芩4克、柴胡5克、防風5克、桑葉5克、蘆根5克、板藍根5克、桔梗4克、薄荷4克、連翹4克、白朮5克、茯苓5克、甘草4克。

功效：扶正除疫、疏風潤燥、清熱解毒。

適應人群：密接者、防疫一線等重點人群。

2、防感茶

藥物組成：黃芪10克、連翹5克、桑葉5克、陳皮5克、茯苓10克、桔梗5克、蘆根5克、薄荷3克、甘草5克、防風5克。

功效：健脾益氣，清咽潤燥，扶正除疫。

適應人群：普通人群。

注意事項：已有發熱、咳嗽、鼻塞等症狀者，應及時就診；12歲以下兒童減半。老年人或有慢性疾病者應在醫

指導下應用；女性經期、產後、孕婦慎用。對相關藥材過敏者禁用，過敏體質慎用；連服3～5天。服藥期間或服用後不適者，應立即停止使用並及時就診。

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