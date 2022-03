當一切崩壞幻滅的時候,我還只管把心思投放在一日三餐飲飲食食此等事宜上,別人可能覺得我愚昧不長進、狹隘沒見識;別人的想法,我無法控制,人各有志,愛怎麼說便怎麼說,我沒所謂。

昨天已然過去,無法改變,繼續抱怨,沒意思;明天尚未來臨,胡亂猜測,徒添不安,何苦?活在當下,是我的選擇。

太平盛世,這些大理論聽過了,自以為懂,成了人生格言,侃侃而談,恰如大師講學、武林祕笈;一刻世道艱難、挑戰無限,處身其中,這些話,偏偏聽不入耳,甚至痛斥不切實際「假大空」。



「活在當下」不是口號,只管嘴上喊,喊一千年,我們也不過是原地踏步:「活在當下」是日常功課,亂世,正是修練的好時機。

此時此刻,好好把握,做好眼前每一個基本步,不讓今天成為明天的遺憾,其中,為自己和家人認真處理好一日三餐,我認為就是最基本的第一步。

西方諺語You are what you eat,可譯作「人如其食」,這跟中醫理論強調「醫食同源」,異曲同工。飲食並非純粹為了果腹,在食材、調味、烹煮和儲存等細節上,多花一點心思,讓每一頓餐膳都充滿正能量,令身體四肢百骸壯實充盈,精神飽滿自在,這才有條件面對人生路上可能出現的各式難題。

居家工作 (work from home) 的日子,我最愛三點三,來一客能量三文治作下午茶,稍微放鬆,讓大腦放空,能量補充之後,再戰江湖。

以下兩款三文治,其主要餡料都是自家製,價廉物美、營養豐富、簡單易做,入樽後置於雪櫃,可儲存數天慢慢享用,加入其他配料如火腿、煙肉、雞蛋及芝士等,即成為super sandwich!

1. 車厘茄香蒜醋汁紅黃甜椒

材料:車厘茄1磅、紅黃甜椒3個、蒜片隨意 。

調味:意大利黑醋 (Balsamic Vinegar)、橄欖油、黑胡椒、玫瑰鹽隨意。

做法:

- 車厘茄洗淨,中間切開。

- 紅黃甜椒洗淨,切開,去頭尾、去籽,切幼條。

- 蒜片適量,不喜可免。

- 把所有材料放上焗盤,以適量橄欖油、黑胡椒及玫瑰鹽拌勻。

- 放入焗爐,以160度焗45分鐘,查看所有材料是否已呈軟身,否則再焗15分鐘。

- 取出待涼,拌入意大利黑醋,完全冷卻後即可入樽,儲存於雪櫃。

功效:番茄和甜椒都是超級的抗氧化食物,配上意大利黑醋和蒜片,更有效增強身體免疫力。

2. 楓糖漿玉桂洋葱

材料:洋葱2個、檸檬皮少許。

調味:楓糖漿 (Maple Syrup)、玉桂條或粉末皆可、玫瑰鹽。

做法:

- 洋葱去外衣、去頭尾,洗淨,切幼絲。

- 檸檬皮洗淨,切幼絲。

- 慢火預熱平底鍋,注入洋葱絲,不用加油、不用加水,不用加蓋,只管慢火邊煮邊攪動。

- 如用玉桂條,可加入一起慢煮。

- 洋葱絲略變黃並呈軟身,加入檸檬皮、少量鹽,繼續煮至完全軟身。

- 拌入楓糖漿 2 – 3 湯匙,如用玉桂粉,可於此時加入拌勻。

- 試味,再調整鹹甜度,熄火,待涼後即可入樽,儲存於雪櫃。

功效:洋葱也是抗氧化的超級食物,並有助控制血糖益心臟;楓糖漿含有豐富有機酸、維他命和礦物質,有效防止記憶力衰退;中醫認為玉桂溫中、散寒、活血、健胃,樣樣皆能。

這兩款餡料不是我自創的,都是有幸嚐過好友的手藝,多次自行烹煮後,帶出了自家味道,這陣子更成了家中不可或缺的美食良伴;不愛吃三文治的,也可以此餡料作配菜,拌豬扒、意粉同吃。

外在環境,風高浪急,抖擻精神,集中能量,靜看雲起時。風,不在動,只是我們的心在動。